Telegraaf | Biden tegen Netanyahu: twee-statenoplossing enige antwoord, bezetting Gaza vergissing

Nieuwe vergunningenportaal voor online gamingbedrijven



Willemstad – In de afgelopen twee weken hebben bijna honderd (internationale) online gokbedrijven een account aangemaakt in de portal van Curaçao Gaming Control Board (GCB) waarin een nieuwe vergunning kan worden aangevraagd.

Dit heeft minister Javier Silvania (MFK) van Financiën laten weten aan CasinoNieuws.nl. Vanaf 15 november kunnen gokbedrijven een vergunning aanvragen; dat gebeurt onder de bestaande wet (Landsverordening buitenlandse hazardspelen), terwijl de Landsverordening op de kansspelen (LOK) – de nieuwe gokwet van Curaçao – nog altijd in de maak is.

Naast betere controle en meer toezicht vanuit de overheid, streeft de regering ook (hogere) inkomsten voor de Landskas na. Eerder verdiende de overheid nauwelijks aan de online gaming-sector, ook al waren vele gokondernemingen onder een Curaçaose vergunning actief. De vergunning daartoe (sub-licentie) verkregen zij van een masterlicentiehouder. De overheid ontvangt over die sub-licenties geen vergunningsrechten. Vanaf 15 november wordt dat anders.

De circa vijf lokaal gevestigde masterlicentiehouders betalen dan nog steeds 10.000 gulden per maand aan vergunningsrechten, zoals dat al het geval was. Maar voor nieuwe licentiehouders geldt een lumpsum (eenmalig bedrag) van 36.000 en vervolgens 7.000 per maand, rechtstreeks aan het Land te betalen. Extra opbrengsten dus voor het Land.

In een gastbijdrage in de Maltese krant The Times of Malta heeft de Curaçaose minister Silvania enkele details gedeeld over de nieuwe portal van de GCB, zo meldt CasinoNieuws.nl. Op 1 september lanceerde Curaçao de portal waarin geïnteresseerde gokbedrijven een vergunning kunnen aanvragen die voldoet aan de eisen van de nieuwe LOK.

Sinds 1 november kunnen de gokbedrijven die zo’n LOK-vergunning willen aanvragen een account aanmaken in de portal. Een vergunning aanvragen was echter nog niet mogelijk vanaf die datum. Dit is vanaf gisteren, woensdag 15 november, het geval. In zijn bijdrage laat de minister weten dat er al bijna honderd gokbedrijven een account hebben aangemaakt in de vergunningenportal.

De bewindsman is blij met de reeds gecreëerde accounts: ,,Hoewel Curaçao een van de oudste gokjurisdicties is, is dit in feite een wedergeboorte en we hebben zeker een vliegende start gemaakt”. Volgens CasinoNieuws.nl is Silvania deze week (weer) op Malta te vinden vanwege SiGMA Europe, een beurs voor gokbedrijven van over de hele wereld. Op de beurs staat de GCB om geïnteresseerden alle informatie te geven die zij nodig hebben over de nieuwe kansspelvergunningen van Curaçao.

,,Ik ben ervan overtuigd dat de evolutie van Curaçao goed is voor de hele sector. In een tijdperk dat wordt bepaald door digitale connectiviteit en grenzeloos online gamen, is het absoluut noodzakelijk om consistente normen te handhaven die geografische grenzen overstijgen.”

Verder spreekt hij over de ‘unieke technologie’ waarmee het portaal van de Gaming Control Board zich onderscheidt van andere landen. Silvania laat weten dat aanbieders door middel van de portal rechtstreeks kunnen communiceren met de toezichthouder. Het systeem bevat een soort ticketingsysteem waarmee aanbieders tickets kunnen inschieten die door de GCB – en later, met de inwerkingtreding van de LOK, de Curaçao Gaming Authority (CGA) – worden opgepakt.

Silvania noemt de portal ‘een katalysator voor economische groei op Curaçao‘. De opbrengsten die voortkomen uit de nieuwe landsverordening wil Curaçao gaan investeren in zaken zoals infrastructuur, onderwijs, en gezondheidzorg.

De portal is daarom belangrijk voor het eiland. Ook voor de huidige sub-licentiehouders is het prettig dat het portaal nu al actief is, zo legt de minister uit. Deze sub-licentiehouders kunnen sinds 15 november alvast hun domeinnamen registreren. Op die manier kunnen deze partijen, eenmaal in bezit van een LOK-vergunning, hun activiteiten zonder problemen voortzetten zodra wordt overgeschakeld op de LOK.

Tot slot zou de portal Curaçao helpen als kansspeljurisdictie. Via het systeem wordt het aanvragen en het verwerken van nieuwe vergunningen eenvoudiger. Op die manier kan Curaçao snel te werk gaan en daarmee hoopt het interessant te zijn voor veel gokbedrijven: ,,We willen transparant en snel zijn, gerenommeerde exploitanten aantrekken en behouden en de geloofwaardigheid van onze gokjurisdictie op het wereldtoneel versterken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Lees ook: Follow The Money: Cryptomiljarden en illegale goksites: ‘Russisch’ 1xBet verovert vanuit Curaçao de wereld

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | First Lady over innige banden tussen politici en de georganiseerde misdaad.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Masterlicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok masterlicenties.

Lees ook: Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties over de illegaliteit van Curacaose online gok sublicenties.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een niet op de wet gebaseerde en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Waar zijn de miljarden van Curacao? over belastingontduiking met behulp van een illegale en ongereguleerde online gambling masterlicentie – sublicentie structuur.

Overzicht: het Curacao Goksector dossier

Verdieping: De Koninkrijksbelangen blogserie