AntilliaansDagblad | GIK: Politieke inmenging bij selectie preferred bidder

‘Bestuursrecht, burgerlijk recht en de grondwet overtreden’



Willemstad – Dat Caribbean Petroleum Refinery (CPR) als voorkeurskandidaat uit de bus is gekomen, is vanwege de inmenging van premier Gilmar ‘Pik’ Pisas en minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (beiden MFK). Dat stelt advocaat en voormalig politicus Rutsel Martha namens GIK in een brief die gisteren naar de voltallige ministerraad en parlement is verstuurd.

GIKRutselDesondanks is GIK nog steeds bereid om de raffinaderij over te nemen. GIK staat voor Grupo Internashonal Kòrsou. Naar eigen zeggen zou de raad van commissarissen (RvC) van overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) de groep van de Braziliaan Roberto Viana hebben goedgekeurd als preferred bidder. Het consortium beschikt over zowel de benodigde financiële middelen voor het miljardenproject als over toegang tot grondstoffen.

Dit is overigens de derde keer dat Martha zich formeel tot de bewindslieden richt. Maar tot nu toe heeft hij geen respons gekregen. ,,Ik vertrouw erop dit keer van u wel een antwoord te ontvangen en dat de nodige maatregelen op korte termijn genomen zullen worden”, schrijft de raadsman.

In de brief doet Martha uit de doeken hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. ,,De premier en minister Charles Cooper organiseerden een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) om het gebrek aan respect voor de wettige positie van de RvC een volledige, wettelijke basis te geven. De rest is bekend en het Openbaar Ministerie zal onthullen wat er werkelijk is gebeurd en degenen die verantwoordelijk zijn voor de schade aan Curaçao zullen conform de wet hun respectievelijke veroordeling en straf niet ontlopen.” Daarmee doelt Martha op de aangiftes die zijn gedaan vanwege valsheid in geschrifte door de voormalige investeerder van CPR. Naast RdK zijn ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, parlementariër Rennox Calmes en activist Elvis Andrade naar het OM gestapt. De vervalste documenten hebben ertoe geleid dat RdK de onderhandelingen met CPR heeft stopgezet.

Martha vervolgt: ,,Maar het is belangrijk op te merken dat de officier van justitie slechts belast is met het onderzoek betreffende de criminele aspecten van de zaak. Men heeft willens en wetens tijdens het gehele huidige selectieproces fundamenteel ook andere wetten, zoals het bestuursrecht, burgerlijk recht, evenals de grondwet overtreden. Het gebrek aan respect voor deze andere wetten vernietigt het respect dat Curaçao nodig heeft als een land dat internationale investeerders vertrouwen kan geven. Dit proces laat zien dat er klaarblijkelijk geen gegarandeerde rechtszekerheid is om zaken te doen op Curaçao en dat het de overheid zelf is die verantwoordelijk is voor de vernietiging van onze reputatie.”

Martha doet in de brief nogmaals een oproep aan zowel het parlement als de ministerraad om de regels te volgen die zijn vastgesteld door het selectieproces zelf en GIK uit te nodigen om de ‘geprefereerde en exclusieve bieder’ te zijn. ,,Ik herhaal, GIK was, naast het beste aanbod, de enige die aan alle eisen van RdK en de stuurgroep voldeed. Het is nog niet te laat dat Curaçao de kans krijgt om aan de internationale gemeenschap te laten zien dat het een land is waarin de rechtszekerheid gegarandeerd is.”

Bron: Antilliaans Dagblad