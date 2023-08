AntilliaansDagblad | Geen daling hiv

Preventiebeleid vanuit regering noodzakelijk



Willemstad – ,,Wereldwijd is een daling van met hiv-geïnfecteerde personen geconstateerd, maar helaas is dit bij ons op Curaçao niet het geval. Het is noodzakelijk om via onderzoek aan exacte cijfers te komen om zo op basis hiervan, beleid te kunnen maken vanuit de regering”, verklaart parlementariër Ana-Maria Pauletta (PAR), aan deze krant.

F07 HIV virus newsZij pleit om het taboe rond hiv/aids te doorbreken en het onderwerp bespreekbaar te maken door meer met gerichte informatieprogramma’s te komen, op vooral de jongeren. Er zijn aanwijzingen, maar geen harde cijfers, dat soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) veel voorkomen op Curaçao. De regering dient met de eilandelijke laboratoria afspraken te maken om aan cijfers te komen van het aantal met hiv-virus geïnfecteerde personen.

Er moet een aanmoedigingsbeleid ontstaan voor iedereen, wanneer ze jaarlijks een algeheel onderzoek bij de huisarts aanvragen, dat de patiënt dan zonder schaamte vraagt om ook op het hiv-virus te laten testen. De regering dient ook structureel financiële steun te geven aan organisaties die in het veld werken op het gebied van voorlichting en zorg. Famia Planiá, Cura-Plus, Fundashon Plòns Kòrsou en het Curaçao Medical Center (CMC), zijn de organisaties of instanties die momenteel zich bezighouden met dit werk.

Nauwe samenwerking instanties

In 2020 heeft een geëngageerde groep jongeren ‘Plòns’ opgericht en Cura-Plus, die voorlichting geeft over preventie van hiv/aids, bestaat al 35 jaar. Tussen deze vier instanties/organisaties wordt ook nauw samengewerkt. De regering is wel de eindverantwoordelijke voor het voeren van een gericht en effectief beleid op basis van onderzoek. Dit kan gerealiseerd worden door met de G&Gz afspraken te maken en onderzoek te laten verrichten. ,,Met succes is er nu een beleid voor inenting voor meisjes vanaf 12 jaar, tegen het HPV (humaan papillomavirus), dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Door twee vaccins te nemen, zijn vrouwen beschermd tegen dit soort kanker. Ook ter voorkoming van nieuwe hiv-infecties, moeten de risicogroepen en geïnfecteerde personen goed geïnformeerd en begeleid worden.

De benadering moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, gezien het nog steeds een delicaat onderwerp is op Curaçao. ,,Vooral onze jongeren dienen goed ingelicht te worden om zich zo te kunnen beschermen tegen niet alleen het hiv-virus, maar ook de andere soa’s zoals: syfilis, gonorroea en chlamydia. Want zonder behandeling kunnen deze ziektes leiden tot ernstige gezondheidsklachten en zelfs tot onvruchtbaarheid. In het volgende halfjaarlijkse Ipko (Interparlementair Koninkrijksoverleg) in januari 2024 zal ik zeker pleiten om de hiv-problematiek te agenderen op Rijksniveau, gezien het voorkomt dat besmette patiënten vaak verhuizen binnen de verschillende delen van het Koninkrijk. Hiervoor moet dus ook een samenwerkingsprotocol komen tussen Nederland, de BES- en CAS-eilanden. We moeten als Curaçaos parlement eerder zorgen voor het waarborgen van onze gezondheid, door goed beleid te introduceren en te voeren, in plaats van achteraf strijd te voeren tegen ziektes zoals hiv/aids”, aldus Pauletta.

Bron: Antilliaans Dagblad