AntilliaansDagblad | ‘Geef schildpadden de ruimte’

Kralendijk – Op 5 mei is het eerste schildpaddennest 2023 gevonden op Bonaire en daarmee is het nestseizoen officieel van start gegaan. Alle reden om nu even stil te staan bij de zeeschildpadden.

Hoe reageer je als er tijdens het snorkelen eentje tegenkomt en hoe ga je om met de nesten?

Zeeschildpadden keren terug naar het gebied waar ze ooit vandaan kwamen. Zelfs na 20 jaar vinden ze hun weg door gebruik te maken van de magnetische velden van de aarde. Zo komen ze terug waar ze ooit als baby uit het ei zijn gekropen. Soms zwemmen ze duizenden kilometers en zodra ze weer ‘thuis’ zijn, gaan ze het strand op om hun eigen nest te leggen. Op deze manier worden er meerdere generaties geboren op hetzelfde strand of in hetzelfde gebied.

Zeeschildpadden zijn wanneer ze de kust naderen kwetsbaar voor aanvaringen met schepen. Aangezien zeeschildpadden geen continue geluiden opmerken, zoals die van naderende motorboten, raken ze vaak gewond of gedood bij botsingen met schepen. ,,Let alsjeblieft op je snelheid wanneer je in Bonairiaanse wateren vaart, vooral in de lichtblauwe gebieden. Te snel varen is hier niet toegestaan in het Nationaal Marine Park Bonaire”, aldus Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB). ,,Houd afstand wanneer schildpadden aan de oppervlakte komen om op adem te komen of wanneer ze aan het paren zijn.”

Het is verboden om met honden op het strand te komen. Niet alleen tijdens het broedseizoen, maar het hele jaar. Toch waarschuwt STCB er nog maar een keertje voor. ,,Honden zijn op geen van de neststranden van Bonaire toegestaan. Dit is inclusief de stranden in Washington Slagbaai Park, Lac Bay en alle stranden tussen zoutpier en Willemstoren.” Maar er zijn meer regels waar strandgangers zich aan te houden hebben. ,,Steek geen open vuur aan op het strand, rijd geen voertuigen op het strand en houd de stranden schoon.”

Wie tijdens het snorkelen een zeeschildpad tegenkomt en graag langer van het moment wil genieten kan het beste afstand houden, kalm blijven en de schildpadden niet bang maken. ,,Geef de schildpad voldoende ruimte om lucht te krijgen en nooit aanraken of voeren. Ga ook niet in de achtervolging. Dit kan stress veroorzaken voor de schildpad. Blijf een beetje aan de zijkant zodat ze ruimte hebben om aan de oppervlakte te komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad