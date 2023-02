AntilliaansDagblad | Ex-officemanager VKC stal ruim half miljoen

In plaats van crediteuren betaalde hij bedragen aan zichzelf

Willemstad – De frauderende en stelende voormalig officemanager van het VKC (Vrijwilligers Korps Curaçao), met een gokverslaving, liep tegen de lamp toen hij een e-mail per abuis aan de verkeerde persoon stuurde.

Afgelopen week stond de 44-jarige C.E.B. voor de rechter.

De rechter sprak een hogere straf uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM): achttien maanden gevangenisstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk plus drie jaar begeleiding door de Reclassering; terwijl de officier twaalf maanden had geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

De verdachte was werkzaam bij VKC en bekleedde de functie van officemanager. Eén van zijn taken was het voorbereiden en invoeren van betalingen voor de crediteuren van VKC. Bij een groot aantal betalingen voerde verdachte alle gegevens van de crediteuren in, waardoor het leek alsof de betaling zou worden overgemaakt aan de crediteur, maar in plaats van het bankrekeningnummer van de crediteuren van VKC in te vullen vulde hij een aan hem of aan een vriendin van hem toebehorend bankrekeningnummer in.

,,Op die manier kwamen de voor de crediteuren bestemde betalingen bij hem terecht”, aldus de officier van justitie over B. ,,De crediteuren kregen dus geen geld en als ze verdachte aanschreven om te vragen waar de betalingen van VKC bleven, dan maakte verdachte een deel van de openstaande schuld aan hen over van zijn eigen bankrekening, zodat het bij VKC niet zou opvallen waar hij zich mee bezighield.”

Maar dat ging op een bepaald moment mis. Nadat één van de crediteuren ging informeren waarom betalingen namens VKC werden gedaan vanaf de privébankrekening van verdachte, is VKC een intern onderzoek gestart.

‘Ook factuur vervalst en gebruikt’

,,De handelswijze van verdachte is aan het licht gekomen toen hij een mail wilde sturen aan een van de crediteuren van VKC, maar in plaats van de medewerker van die crediteur als geadresseerde in te voeren, voerde hij het e-mailadres van een collega van VKC in die dezelfde achternaam had.”

Verdachte B. heeft bekend, zo blijkt uit het dossier. ,,Verdachte heeft bekend dat het geldbedrag van VKC waar het vandaag over gaat op die manier bij hem terecht is gekomen.” Onderzoek heeft uitgewezen dat de officemanager op deze manier maar liefst 281 transacties heeft uitgevoerd en daarmee een totaalbedrag van 546.095,94 gulden heeft weggenomen; ruim een half miljoen dus.

Het grootste deel van deze overboekingen is gedaan op een van de rekeningnummers van verdachte zelf en een ander deel op een van de rekeningnummers van een vriendin van verdachte, die de bedragen vervolgens door heeft gestort naar de rekening van B. of heeft opgenomen.

De officier: ,,Verdachte had geen recht op de op deze wijze aan hem overgemaakte bedragen. De bedragen behoorden toe aan VKC en verdachte heeft die weggenomen. Dat heeft hij gedaan door gebruik te maken van een valse sleutel. De valse sleutel is de manier waarop verdachte het betalingssysteem van VKC heeft gebruikt. Dat systeem mocht verdachte gebruiken. Sterker nog, het voorbereiden van de betalingen behoorde tot zijn werkzaamheden.”

Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie dat een pinpas en pincode worden gebruikt om geld onder iemands bereik te brengen, legt de officier van justitie uit. ,,Een voorbeeld: iemand pint elke week een bedrag voor de buurvrouw. In plaats van alleen het afgesproken bedrag voor de buurvrouw te pinnen, gebruikt die persoon de pinpas ook om een bedrag voor zichzelf te pinnen. Die persoon mag de pinpas gebruiken, maar is niet gerechtigd meer te pinnen dan het afgesproken bedrag en dat bedrag voor zichzelf te houden. In zo’n situatie van de pinpas, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat sprake is van diefstal door middel van een valse sleutel. Nu de situatie waar het vandaag over gaat een vergelijkbare situatie is, is het standpunt van het Openbaar Ministerie (OM) dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een valse sleutel om de geldbedragen onder zijn bereik te brengen.”

Door het handelen van B. heeft VKC schade geleden. De officier: ,,De schade die verdachte aan VKC heeft toegebracht is bijna het dubbele van het bedrag waar we het vandaag over hebben. Dat bedrag is VKC immers kwijt en de rekeningen aan de crediteuren zal VKC alsnog moeten betalen.”

Verdachte heeft nog geen 10 procent van het weggenomen bedrag aan de crediteuren betaald. Verdachte heeft, aldus het OM, ‘geen oog gehad voor de schade die hij met zijn handelen aan anderen heeft toegebracht’. ,,Hij heeft enkel oog gehad voor financieel gewin.”

In zaken van diefstal van een werkgever of verduistering in dienstbetrekking met vergelijkbare bedragen worden over het algemeen onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd van een flinke duur, namelijk tussen de acht en vijftien maanden. In de richtlijnen van het OM staat op verduistering gemiddeld een jaar gevangenisstraf en voor diefstal enkele jaren. ,,Dat zijn dus forse straffen en dat heeft te maken met de ernst van de feiten.”

In het geval van verdachte B. wordt ten nadele van hem rekening gehouden met het volgende: het betreft diefstal vanuit zijn dienstbetrekking, het betreft een hoog bedrag en een lange pleegperiode. Uit het dossier komt verder een beeld naar voren dat dit niet de eerste keer is dat een dienstbetrekking van verdachte eindigt doordat er ‘gedoe is ontstaan over geldbedragen die zijn verdwenen’. Ook kondigde de officier ‘ontnemingen’ aan.

Maar er was nog meer aan de hand: verdachte B. heeft bekend dat hij een factuur van Crown Automotives heeft vervalst en die heeft gebruikt om een bedrag van ruim 10.000 uitbetaald te krijgen. Hij heeft daarover bovendien verklaard dat hij van een offerte een factuur had gemaakt.

De politie heeft de valse factuur onderzocht en geconstateerd dat die bestaat uit een gekopieerd briefhoofd van Crown Automotives en de onderkant van een offerte van Crown Automotives. Op één van de foto’s van de factuur in het dossier is te zien dat verdachte de onderkant van een offerte heeft afgeknipt en die onder het briefhoofd van een factuur heeft geplaatst. Op de vervalste factuur staat aan de bovenkant dat het een ‘service invoice’ betreft, terwijl aan de onderkant van het document staat dat het om een ‘service quote’ gaat en dat het daarin opgenomen bedrag een schatting betreft en niet een factuur.

Het OM: ,,Verdachte heeft gemeenschapsgeld weggenomen. Met dat geld heeft hij niet zijn vervelende financiële situatie waar hij naar eigen zeggen in zat op orde gebracht, maar hij heeft dat geld gebruikt om zijn gokverslaving te kunnen financieren. Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat VKC in hem had.”

Dat VKC veel vertrouwen in hem had, blijkt wel uit de omstandigheid dat het voorbereiden van de hele financiële administratie aan enkel verdachte was toevertrouwd. De crediteuren kwamen met hun vragen over niet betaalde facturen dus ook bij verdachte terecht. Op die manier kon verdachte zijn werkwijze in stand houden. ,,Het OM rekent verdachte zijn handelen zwaar aan.”

Bron: Antilliaans Dagblad