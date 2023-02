AntilliaansDagblad | Druk jaar voor CBS

Arbeidskrachtenonderzoek en Census uitgevoerd

Willemstad – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat dit kalenderjaar twee grote onderzoeken uitvoeren. Het eerste start nog deze maand en is het arbeidskrachtenonderzoek. Daarnaast wordt ook de ruim twee jaar uitgestelde volkstelling (Census) uitgevoerd. Dit onderzoek zal tussen 2 en 29 september starten.

F07 Druk jaar voor CBS DUSHIDe voorbereidingen voor het arbeidskrachtenonderzoek startten in oktober 2022. ,,Om verschillende redenen is het niet gelukt om alle met een steekproef geselecteerde huishoudens te bezoeken, in totaal 3.500. Daarom zal het CBS in februari het onderzoek voortzetten en nog circa 1.000 huishoudens bezoeken. Dan wordt de fase van datacollectie afgerond en kan er een beeld geschetst worden van de arbeidssituatie op Curaçao”, aldus CBS. Aangegeven wordt dat het belangrijkste gegeven uit dit onderzoek het werkloosheidspercentage is. Daarnaast zijn dit keer drie extra vragen aan de enquête toegevoegd te weten over sociale media, sociale cohesie en armoede.

Het onderzoeksbureau legt nog uit dat alle enquêteurs een badge dragen met naam, foto, logo van het CBS en handtekening van de directeur erop. ,,De onderzoekers moeten zich legitimeren op het moment dat zij bij een huis aankomen. Er kan ook altijd gebeld worden naar het CBS voor controle.” Overigens benadrukt de instantie dat de verzamelde informatie anoniem is.

Ook de Census werd vanwege geldgebrek uitgesteld. Nu is er wel geld beschikbaar, zo wordt vanuit het CBS bevestigd tegenover deze krant. ,,De Census wordt gefinancierd vanuit de begroting van de overheid, zoals alle andere onderzoek van het CBS”, aldus woordvoerder Harely Martina. Voor de volkstelling moeten alle huishoudens ondervraagd worden. Het gaat om naar schatting 75.000 woningen. Hiervoor zijn 650 enquêteurs aangetrokken. Als een huishouden ondervraagd is, wordt er net als voorgaande jaren een sticker geplakt. Nieuw dit jaar zal de mogelijkheid zijn om online de vragenlijst in te vullen. De enquêteurs hebben een tablet bij zich om dit te doen.

De Census 2023 is de tweede die het CBS uitvoert voor het Land Curaçao. De eerste was in 2011. Voorheen werden alle eilanden van de Nederlandse Antillen onderzocht. De informatie die uit de census of volkstelling naar voren komt is belangrijk om een beeld te krijgen van de economische, sociale en demografische situatie van het Land en om daar ook voorspellingen over te doen, zo legt het CBS uit.

De vragen gaan over de woning en de faciliteiten in de woning zoals keuken, aantal slaapkamers en badkamer. Ook wordt gevraagd naar het aantal personen dat er woont, of er huisdieren zijn, het energieverbruik en of het huis gehuurd is of eigendom. Verder zijn er vragen gericht op de gezondheid, de genoten opleiding, werkomstandigheden, toegang tot media, transport, toegang tot water en elektriciteit en overlast van ongedierte. Alle personen die meer dan een jaar op Curaçao wonen of minder, maar die wel kunnen aantonen langer dan een jaar op het eiland te verblijven (waaronder ook mariniers en stagiaires), worden meegeteld in de Census. Alle bewoners van de woningen moeten de vragenlijst invullen, ook mensen die tijdelijk in de woning verblijven, zo is 2021 uitgelegd.

Bron: Antilliaans Dagblad