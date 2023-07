AntilliaansDagblad | Dispuut over Giro-afwikkeling

Rekenkamer: Staten hebben de overeenkomst niet goedgekeurd

Willemstad – De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) en het ministerie van Financiën hebben een verschil van mening over de vraag of de Staten daadwerkelijk goedkeuring hebben verleend aan de overeenkomst tussen het Land, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en Gi-Ro Settlement Holding (GSH).

Dit blijkt uit het verslag van de ARC over de jaarrekening 2020 van het Land Curaçao. Het gaat om een bedrag van 267 miljoen gulden, overeengekomen op 28 december 2020, in verband met de afwikkeling van de Girobank. Door de ARC wordt uitgelegd dat de overeenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde van een goedkeuring door de Staten.

Volgens het ministerie van Financiën hebben de Staten hun goedkeuring voor deze verplichting gegeven bij de vaststelling van de begroting van het Land voor het dienstjaar 2021. In een derde nota van wijziging wordt namelijk een expliciete toelichting gegeven op de oplossing voor de Girobank.

Maar, zo stelt de ARC: ,,Voor de Rekenkamer is, na door haar diverse geraadpleegde bronnen, het onzeker of deze goedkeuring gelijk is aan de goedkeuring die de Staten moesten geven voor de overeenkomst.” Uitgelegd wordt dat de regering ‘automatisch’ goedkeuring van de Staten krijgt voor binnenlandse geldleningen in de vorm van schatkistpromessen en obligatieleningen, zodra de begroting wordt goedgekeurd. Echter, de aflossingsregeling binnenlandse schulden aan de CBCS is geen geldlening, schatkistpromesse of obligatielening.

,,Alhoewel het verhaal over de afgesloten overeenkomst met de CBCS in de derde nota van wijziging (toelichting) staat opgenomen wordt nergens expliciet in de landsverordening van de vastgestelde begroting vermeld dat de Staten deze overeenkomst hebben goedgekeurd. De Rekenkamer is van mening dat de goedkeuring door de Staten van deze overeenkomst expliciet had moeten worden vermeld in een landsverordening (wet). In de overeenkomst staat overigens als opschortende voorwaarde opgenomen dat de Staten de overeenkomst dienen goed te keuren.

Aldus verwacht de Rekenkamer ook een specifieke goedkeuring van de Staten inzake deze overeenkomst in een landsverordening aan te treffen. Dit kan een aparte landsverordening zijn of een landsverordening bij het vaststellen/wijzigen van de begroting of vaststellen van de jaarrekening waarin duidelijk staat vermeld dat de Staten akkoord zijn gegaan met deze overeenkomst. Aangezien dit niet het geval is bij de landsverordening waarbij de begroting van 2021 is vastgesteld, kan de Rekenkamer niet concluderen dat de goedkeuring daadwerkelijk door de Staten is gegeven. Hierdoor beschouwt de Rekenkamer deze verplichting als onzeker”, zo oordeelt de ARC.

De Rekenkamer wijst er ook op als het Land een overeenkomst aangaat, deze moet worden vastgelegd in een landsbesluit. Dat staat zo beschreven in de hoogste wet van Curaçao, de Staatsregeling. Maar, zo stelt de ARC vast, dit landsbesluit is bij navraag bij het ministerie van Financiën niet verstrekt. ,,Hierdoor is de Rekenkamer er niet zeker van dat dit landsbesluit wel bestaat. Zonder dit landsbesluit kon de overeenkomst niet rechtmatig worden ondertekend.”

In het rapport wordt nog uitgelegd dat het Land op kwartaalbasis in 60 termijnen (gedurende in totaal 15 jaar) aan zijn verplichting jegens de CBCS dient te voldoen, te beginnen vanaf drie jaar na ondertekening van de overeenkomst. De aflossing bedraagt (aflossing plus rente) ongeveer 23,6 miljoen gulden per jaar.

Bron: Antilliaans Dagblad