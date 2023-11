Democracy now! | Tuesday, November 14, 2023

Mercelina reageert op pleidooi Land in cassatieberoep

Willemstad – De pleidooien die zowel namens de Landen Curaçao en Aruba en namens de eisende partijen, waaronder de organisaties Fundacion Orguyo Aruba en Human Rights Caribbean Foundation op Curaçao werden uitgesproken, in het kader van het cassatieberoep in de zaak over openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht, zijn met veel interesse aangehoord.

In de rechtszaal in Den Haag, waar veel Curaçaoënaars en Arubanen zaten die speciaal voor deze gelegenheid de oceaan zijn overgevlogen. Maar ook online, omdat de Hoge Raad de zitting online live uitzond.

Die grote interesse betekent niet automatisch dat Curaçaose Statenleden ook staan te springen om openbaar hun mening te geven over deze zaak. Dat het thema gevoelig ligt, blijkt onder meer uit het feit dat een aantal Statenleden naar hun fractieleider verwijst voor een officiële reactie namens de partij.

Wie zich niet laat tegenhouden door deze gevoeligheden, is het PNP-Statenlid Gwendell Mercelina. Ook in het verleden al stond hij meermaals op voor zijn mening en verdedigde hij openlijk zijn standpunt dat ook twee mannen of twee vrouwen op Curaçao met elkaar moeten mogen trouwen. Iets wat hem niet door iedereen in dank wordt afgenomen, gezien de doodsbedreigingen die hij sindsdien ontvangt.

In gesprek met het Antilliaans Dagblad zegt Mercelina te begrijpen dat dit als complex wordt beschouwd, gezien de verschillende aspecten die een rol spelen, zoals religie, cultuur en persoonlijke overtuigingen.

,,Wat betreft de uitkomst van deze zaak, hoop ik dat de Hoge Raad recht doet aan de principes van gelijkheid en non-discriminatie. Ik hoop dat zij erkennen dat het uitsluiten van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met fundamentele mensenrechten en dat zij een beslissing nemen die rechtvaardig is voor alle individuen, ongeacht hun seksuele geaardheid”, zo zegt Mercelina.

Hij vervolgt: ,,Het Hof heeft duidelijk aangegeven dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en onverenigbaar is met de staatsregelingen. Ik ben het eens met deze visie en geloof dat discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet acceptabel is.”

Chester Peterson, die vrijdag als advocaat namens het Land Curaçao het woord voerde, verwees in zijn pleidooi naar het koloniale verleden. Hij deed de aanname dat het openstellen van het huwelijk voor personen met hetzelfde geslacht, weleens andere trauma’s zou kunnen oproepen, en dat dat moet worden voorkomen.

Volgens Mercelina moet er voorzichtig worden omgegaan met dit soort verwijzingen. ,,Het verbod op discriminatie betekent dat iedereen gelijke kansen moet krijgen, ongeacht wie ze zijn”, aldus het PNP-Statenlid.

Dat het Hof tijdens het hoger beroep op de stoel van de wetgever is gaan zitten – een klacht die zowel namens het Land Aruba als namens het Land Curaçao is geuit – wijst Mercelina van de hand. ,,Ik heb vertrouwen in ons systeem en in onze trias politica”, zo besluit hij zijn reactie.

Bron: Antilliaans Dagblad