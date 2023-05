AntilliaansDagblad | Curaçaose jongeren maken indruk

Verschillende prijzen op internationaal studentenevent



Willemstad – Studenten uit het ‘kleine’ Curaçao hebben verschillende prijzen gewonnen tijdens hun deelname aan het internationale event ‘Next Student Summit 2023’ in België.

F06 OP Cur jongeren maken indruk 1Hoe kun je evenementen, zoals festivals en conferenties, duurzaam maken? Events organiseren en tegelijk het milieu zo min mogelijk vervuilen. Steeds meer bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk en zijn op zoek naar innovatie.

Studenten uit verschillende landen kwamen naar het Belgische Gent om oplossingen te bedenken. De studenten van de University of Curaçao (UoC) maken indruk. Niet alleen om wat ze bedenken en hoe ze presenteren, maar óók als ze op hun smartphone foto’s van hun thuisland laten zien. Caribisch Netwerk doet verslag.

Samen met studenten uit twaalf andere landen zijn ze afgereisd naar het ‘Next Student Summit 2023’, waar 65 studenten uit bijvoorbeeld Duitsland, Engeland en Roemenië strijden om innovatie. Ze proberen Belgische professionals uit de evenementensector te inspireren.

,,Uiteindelijk hebben drie Curaçaose studenten met hun werkgroep prijzen gewonnen!”, vertelt Eunice Cijntje, UoC-docent Innovatie en Marketing. Voor ‘het meest innovatieve idee’, ‘het meest creatieve idee’ en ‘de meest magische presentatie’. Ook gaan ze er met de prijs ‘overall winner’ vandoor.

Levenservaring

Natuurlijk is het mooi dat Curaçao in de prijzen valt, vindt Cijntje. Maar ze wijst verslaggever Kim Hendriksen op iets anders waar zij trots op is: de studenten hebben levenservaring opgedaan. ,,Hoe je samenwerkt in teams, met mensen die ze niet kennen en hoe je daarmee omgaat.”

Niet alleen het cultuurverschil maakt indruk op ze. ,,We sliepen samen met de studenten uit de anderen landen op een camping. Maar ‘s nachts was het maar twee graden. Dat was voor ons echt een te groot temperatuurverschil!” Voor de Curaçaose studenten is toen een huisje geregeld op de camping.

,,Dat het zó koud was, was voor veel studenten ook een nieuwe ervaring”, reageert Jean-André Denisia, student Bouwkunde aan de UoC. ,,Voor sommige studenten was dit de eerste keer dat ze in een ander continent waren, in een heel ander land, andere omgeving én temperatuur.”

De studenten praten uren met elkaar over waar ze vandaan komen. ,,Hoe het eruitziet, waar we wonen, wat we eten”, vertelt Denisia. ,,En hoe koud of warm het er is. Toen we foto’s lieten zien van waar wij vandaan komen, werden de andere studenten wel jaloers!”

Vooral de strandfoto’s waren een hit. ,,Volgens de buitenlandse studenten wonen wij in het paradijs!”, vult Ivoronne Pikero student International Business Management aan.

Zo’n reis kan veel betekenen voor deze studenten. ,,Curaçao is maar een klein eiland”, vertelt Denisia. ,,Door naar het buitenland te gaan, kunnen we zien hoe andere mensen leven en met dingen omgaan. Als je je openstelt voor andere mensen, leer je iets nieuws.”

Toekomst op Curaçao?

Beide studenten willen na hun studie op Curaçao naar Nederland om verder te studeren. Hoe het aantrekkelijk te maken om daarna terug te komen naar ‘paradise’, is wel de vraag.

,,Het hangt ervan af wat wij de jongeren te bieden hebben op Curaçao”, zegt docent Cijntje. ,,De digitale ontwikkeling gaat in Nederland en in andere landen echt heel snel. Wij hier op Curaçao lopen achter en staan niet echt open voor vernieuwing.”

En: ,,Het gat met het buitenland wordt zo groot dat het voor de jongeren niet meer aantrekkelijk kan zijn om terug te keren. Als je hier terugkomt, kom je niet voor het grote geld. Je komt voor de kwaliteit van het leven.”

Student Denisia is het daarmee eens. Toch hoopt hij straks het verschil te kunnen maken, uit liefde voor zijn eiland. ,,De salarissen zijn veel lager dan in Nederland, maar je moet het gewoon proberen. Om die keuze te maken, moet je hart wel op Curaçao liggen, anders doe je dat niet.”

Bron: Antilliaans Dagblad