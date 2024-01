Telegraaf | Surinaamse politie verspreidt opsporingsbericht voor Desi Bouterse

Myriam Chalabi: Behandeling van maag- en slokdarmkanker

Willemstad/Amsterdam – De van Curaçao afkomstige Myriam Chalabi, sinds 2016 werkzaam als internist-oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam, is als onderzoeksleider nauw betrokken bij wat wordt genoemd een ‘doorbraak in behandeling van maag- en slokdarmkanker’.

Chalabi1Patiënten met maag- of slokdarm-maagovergangkanker blijken goed te reageren op een nieuwe vorm van behandeling. Dit blijkt uit de veelbelovende resultaten van een kleinschalige studie van het Antoni van Leeuwenhoek. De onderzoekers ontdekten ook nog een mogelijk mechanisme achter dit succes.

Doorgaans worden patiënten met maag- of slokdarm-maagovergangkanker zonder uitzaaiingen behandeld met een combinatie van bestraling en chemotherapie voorafgaand aan de operatie, ofwel chemotherapie, zowel voor als na de operatie. Ondanks vooruitgang in de behandeling, blijft de prognose somber. Om dit te verbeteren, hebben onderzoekers zich met de fase-2 Panda-studie gericht op een nieuwe vorm van behandelen. Zij onderzochten de effecten van het combineren van immuuntherapie en chemotherapie voorafgaand aan de operatie. Met succes; de behandeling leidde tot aanzienlijke afname van de tumor bij een groot deel van de patiënten.

Het specialisme van dr. Myriam Chalabi, internist-oncoloog, is de behandeling van patiënten met kanker van het maag-darmkanaal (waaronder dikkedarm-, maag- en slokdarmkanker). ,,Bij de behandeling van kanker is het belangrijk om dit met een toegewijd team van medisch specialisten en verpleegkundig specialisten te doen”, zegt ze. ,,De betrokkenheid, kennis en kunde van alle artsen en verpleegkundigen maken het werken in het AVL heel bijzonder.”

Verder: ,,Daarnaast doen we in het Antoni van Leeuwenhoek veel onderzoek naar de behandeling van kanker met de hoop deze te kunnen verbeteren voor de individuele patiënt. Mijn onderzoek richt zich op immuuntherapie bij kankers van het maag-darmkanaal. Ook op het gebied van onderzoek is het essentieel dat verschillende specialismen vertegenwoordigd zijn en samenwerken, want zonder elkaar en zonder de patiënten die meedoen aan wetenschappelijk onderzoek, komen we niet verder.”

Op de website van AVL laat ze ook haar persoonlijke kant zien: ,,Als je patiënten al drie jaar kent dan gaat het soms niet meer over de chemotherapie die ze krijgen, maar vooral wat er omheen gebeurt en hoe het met de kinderen gaat. Dat vind ik belangrijk, dat wij de persoon leren kennen.”

In de studie waarin nu een doorbraak wordt gemeld kregen twintig patiënten de combinatietherapie. Er werd gestart met één kuur immuuntherapie met het medicijn atezolizumab, gevolgd door vier kuren atezolizumab samen met chemotherapie. Bij veertien van de twintig patiënten reageerde de tumor zeer goed op de behandeling. Bij negen mensen was de tumor zelfs volledig verdwenen. Na bijna vier jaar waren de meeste patiënten bij wie de tumor geslonken was nog steeds kankervrij. Een andere positieve bijkomstigheid is dat de behandeling goed werd verdragen, met voornamelijk milde bijwerkingen en slechts bij een klein percentage van de patiënten ernstigere bijwerkingen.

,,Een mooi begin van 2024!” aldus de Curaçaose Chalabi. ,,Zeer blij en trots op onze meest recente publicatie in Nature Medicine over de Panda-studie, waarin we patiënten met slokdarm/maagkanker neoadjuvant hebben behandeld met een combinatie van immuuntherapie (atezolizumab) en chemotherapie, gevolgd door een operatie. De resultaten zijn hoopgevend en een belangrijke stap is gezet, maar er is ook nog veel te doen om de uitkomsten voor patiënten nog verder te verbeteren.”

Ook schrijft ze: ,,Heel dankbaar aan patiënten en hun naasten voor het deelnemen aan deze studie en voor hun vertrouwen in ons. Zonder patiënten die openstaan voor wetenschappelijk onderzoek komen we niet verder!”

Ook ‘heel trots’ is Chalabi op de multidisciplinaire samenwerking tussen oncologen, chirurgen, MDL-artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, pathologen, radiotherapeuten en onderzoekers in de uitstekende zorg voor patiënten alsmede het uitvoeren van het prachtige translationele onderzoek dat heeft geleid tot mooie exposure, en ‘waar we op kunnen voortbouwen voor toekomstige studies’.

Chalabi deed haar opleiding aan de Universiteit Maastricht, van 2002 tot 2008. Ze spreekt Nederlands, Engels, Spaans, Papiaments, Arabisch en beheerst het Frans. Na haar studie werkte ze voor Atrium Medisch Centrum, het Netherlands Cancer Institute en dus het ALV in Amsterdam.

Bron: Antilliaans Dagblad