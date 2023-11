CC | Curaçao’s stayover arrivals close to reach five hundred thousand arrivals

CTB: Een kans om zichtbaar te zijn in Amerika

Willemstad – Het Curaçao Toeristen Bureau (CTB) heeft samen met de Curaçao Baseball Federation (Febeko) tijdens een persconferentie meer details gegeven over de deelname van Curaçao aan het Caribbean Series 2024 honkbalevenement.

Het is de tweede keer dat Curaçao deelneemt aan het jaarlijkse professionele honkbaltoernooi.

F07 Curaçao naar Caribbean Series 1,,Het doel is dat Curaçao deze keer terugkeert met de winnende beker”, zo is gisteren optimistisch uit de doeken gedaan. Deelname aan de Caribbean Series is ook onderdeel van CTB’s strategie om Curaçao te promoten door middel van sport. Het toernooi staat gepland voor de eerste week van februari 2024 in Miami. De minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Ruisandro Cijntje (PNP), was ook aanwezig bij de persconferentie en eveneens Chema Sanchez van het Amerikaanse professionele honkbalteam Miami Marlins. Miami Marlins is een van de hoofdorganisatoren van de Caribbean Series 2024. Aan het toernooi zullen zeven landen deelnemen, waaronder Mexico, Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek, Venezuela, Panama, Nicaragua en Curaçao. Het toernooi wordt gehouden in het LoanDepot Park, het thuisstadion van het Miami Marlins Major League honkbalteam.

CTB ging gisteren dieper in op het toeristisch perspectief van deelname aan het toernooi. ,,Met een groot publiek dat naar de wedstrijden in het stadion zal bijwonen, de wedstrijden op televisie of online zal volgen, biedt de Caribbean Series 2024 een waardevolle kans om Curaçao via sport te promoten. Bovendien is het toernooi een kans voor Curaçao om zichtbaar te zijn in de Verenigde Staten, die op dit moment een van de belangrijkste bijdragen levert aan de groei van het aantal verblijfstoeristen dat Curaçao bezoekt”, aldus CTB.

Febeko tot slot: ,,Onze organisatie organiseert een lokaal toernooi gericht op het samenstellen van het nationale team dat Curaçao zal vertegenwoordigen in de komende Caribbean Series. Het lokale toernooi vindt plaats van 3 tot en met 10 december in het Tio Daou Ballpark. Aan het toernooi zullen verschillende van onze MLB-spelers en voormalige MLB-spelers deelnemen, evenals onze prospects in de minor leagues en in andere professionele competities over de hele wereld.”

Bron: Antilliaans Dagblad