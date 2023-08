AntilliaansDagblad | CTB verwelkomt ‘Influencers’

Braziliaan geeft meer uit tijdens vakantie

Willemstad – ,,Er zijn momenteel 160 influencers op Curaçao vanuit Brazilië om het eiland internationaal te promoten. Ze bereiken een enorm publiek met hun miljoenen ‘followers’ op de sociale media, zoals op Instagram en Facebook.

Deze promotie is belangrijk voor het toerisme van Curaçao”, aldus Muryad de Bruin, ‘Counter Part Director’ van de Curaçao Tourist Board (CTB), in een gesprek met het Antilliaans Dagblad. In de groep bevindt zich ook Gabi Lopes, een zeer bekende Braziliaanse actrice en model die populair is in de wereld van influencers.

CTB heeft een gevarieerd programma samengesteld samen met deze buitenlandse bezoekers, die op de welbekende stranden van Curaçao, waaronder ook Klein Curaçao, privéfeesten organiseren die over de gehele wereld te zien zijn via hun sociale mediakanalen. Ook gaan deze gasten van het CTB het uitgaansleven van Curaçao in, waaronder de vele bars, restaurants en discotheken. Dit om een indruk te geven van wat het toerisme op Curaçao te bieden heeft.

De groep van influencers blijft voor een week op het eiland. ,,Wij voeren een ‘consistentie-beleid’ ten opzichte van de Braziliaanse markt. Dit houdt in dat sinds 2008 het CTB met de marketing begonnen is in dit Zuid-Amerikaans land. CTB heeft een longterm-visie voor deze belangrijke markt voor het toerisme van Curaçao. Nu zien we de vruchten van onze investeringen, waaronder de luchtvaarmaatschappij Azul, die onlangs begonnen is met directe vluchten naar Curaçao.

Het gaat zelfs zo goed dat ze nu een tweede vlucht gaan toevoegen ingaande oktober van dit jaar”, vervolgt directeur De Bruin. Hij sluit niet uit dat binnenkort het aantal Azul-vluchten flink zal toenemen. Al vanaf oktober van dit jaar zal twee keer per week gevlogen worden vanuit Brazilië naar Curaçao. Momenteel is Argentinië nog niet een speerpunt in het CTB-promotiebeleid, maar het land heeft mogelijkheden. Naast Brazilië blijft Colombia ook een belangrijk land.

Er komen jaarlijks bijna 30.000 toeristen uit dit land met vakantie naar Curaçao. Voor Brazilië is het streven om 20.000 toeristen per jaar naar Curaçao te halen. De Bruin vindt het belangrijk om diversiteit aan te brengen in het toerisme uit de traditionele landen zoals: Nederland, de VS en Canada. ,,De Braziliaanse toerist geeft veel meer geld uit tijdens zijn vakantie op Curaçao, vergeleken met al de andere bezoekers. Ook zijn ze dol op ons schone en heldere zeewater, iets wat ze nooit eerder gezien hebben”, zegt De Bruin.

Hij vindt tot slot dat de Curaçaoënaar beter geïnformeerd moet worden over Brazilië, om zo interesse te kweken bij de lokale bevolking om dit Zuid-Amerikaans land te gaan bezoeken. ,,Het moet een ‘Two way street’ worden, waarbij de luchtvaartmaatschappij Azul, passagiers vanuit Bello Horizonte naar Curaçao brengt en omgekeerd de YDK’s naar Brazilië vliegt. Dit zal voor Azul deze vliegroute interessanter maken en zo kunnen wij deze vluchten vanuit Brazilië voor de toekomst garanderen”, concludeert De Bruin van het CTB.

Bron: Antilliaans Dagblad