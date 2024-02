Extra | Journaal 6 februari 2024

Financiële sector Curaçao ziet kansen om te concurreren

Willemstad – Curaçao staat op het punt een nieuw hoofdstuk te schrijven in zijn geschiedenis van internationale financiële dienstverlening.

Deze grootse mededeling doet de belangenvereniging Cifa (Curaçao International Financial Services Association) in antwoorden op vragen van het Antilliaans Dagblad, nadat de minister van Financiën medio vorige maand meldde het initiatief te ondersteunen van Cifa/CIFC (Curaçao International Financial Center) om een zogeheten Variable Capital Company (VCC) te introduceren. ,,De VCC zal onze trustkantoren ‘leven’ geven”, aldus de bewindsman.

Cifa licht het initiatief op verzoek van deze krant toe: ,,De verschuiving van corporate naar fondsgerichte structuren weerspiegelt niet alleen een strategische aanpassing aan veranderende internationale normen, maar biedt ook kansen om een leidende rol te spelen in de wereld van fondsstructuren en alternatieve investeringen. Met een focus op het versterken en efficiënter maken van de huidige bestaande infrastructuur voor het aantrekken van fondsen en de integratie van VCC, lijkt Curaçao vastbesloten om de uitdagingen van de toekomst om te zetten in nieuwe mogelijkheden voor groei en stabiliteit van de internationale financiële sector van Curaçao.”

Over de opkomst van fondsgerichte structuren stelt Cifa dat de wereldwijde trend naar een groeiende omvang en diversiteit van fondsen de financiële sector van Curaçao heeft doen inzien dat het een competitieve positie kan innemen door te focussen op het aantrekken van fondsstructuren.

,,Zo heeft de traditionele focus op het aantrekken van corporate entiteiten, met name holdings, plaatsgemaakt voor een groeiende interesse in fondsgerichte structuren. Deze transitie wordt aangedreven door verschillende internationale factoren die de focus van de internationale financiële sector van het eiland veranderen. Deze verschuiving is ingegeven door de erkenning dat het creëren van geloofwaardige en economisch haalbare structuren met passende ‘substance’ en management binnen de traditionele corporate sector uitdagend is.”

Aldus Cifa, waarvan Cristina Halaby-De Freitas Brás de huidige voorzitter is en Nacha de Jesus directeur. ,,Het begrip ‘substance’ heeft betrekking op de vraag of een onderneming of entiteit daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten uitoefent in de jurisdictie waarin zij is gevestigd en of de door die onderneming behaalde winst ook aan die bedrijfsactiviteiten valt toe te rekenen. Internationale fiscale autoriteiten hechten steeds meer belang aan de substance van een onderneming om belastingontwijking te voorkomen.”

Wanneer een onderneming wordt beschouwd als een louter papieren entiteit zonder echte substance in een bepaalde jurisdictie, kan dit leiden tot het ontzeggen van belastingvoordelen, zoals belastingverdragen, verlaagde belastingtarieven of andere gunstige fiscale behandelingen. Substance kan bestaan uit het hebben van fysieke aanwezigheid, personeel, kantoorruimte, en het actief uitoefenen van relevante bedrijfsfuncties in overeenstemming met de aard van de activiteiten van de entiteit.

,,Hoewel de Kaaimaneilanden momenteel de toonaangevende jurisdictie in deze sector en regio is, ziet de financiële sector van Curaçao kansen om te concurreren, vooral in alternatieve investeringsfondsen, familiefondsen en boetiekfondsen”, aldus Cifa in een verklaring tegenover de redactie.

Bron: Antilliaans Dagblad