Democracy now! | Tuesday, November 14, 2023

Willemstad – De verblijfstoeristen naderen de 500.000, zo maakt toeristenbureau CTB bekend, om precies te zijn 466.834 overnachtingen in de eerste tien maanden van 2023.

Dat zijn 66.257 meer ‘stayover’ bezoekers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste tien maanden van 2022 werden 400.577 verblijfsgasten geregistreerd. ,,Met nog maar twee maanden te gaan in 2023, verwacht de CTB dat tegen het einde van het jaar een recordaantal verblijfsgasten verwelkomd zijn. Het zal de eerste keer in de geschiedenis zijn dat Curaçao meer dan een half miljoen verblijfstoeristen in één jaar verwelkomt”, zo wordt vastgesteld.

In oktober kwamen er 47.812 verblijfstoeristen aan, 6 procent meer dan in oktober 2022. De meeste bezoekers komen uit Nederland, de Verenigde Staten (VS), Colombia, Brazilië en Canada. Samen hebben deze vijf landen een aandeel van 76 procent in het aantal aankomsten. Daar wordt wel direct aan toegevoegd dat toeristen uit Nederland en Europa een terugval laten zien, namelijk 13 procent minder aankomsten in oktober 2023.

Vanuit de VS bleef de markt in oktober stabiel met een totaal van 10.482 aankomsten, een groei van 14 procent ten opzichte van oktober 2022. ,,Curaçao heeft een opmerkelijk totaal van 115.254 aankomsten verwelkomd in de eerste tien maanden van 2023. Het aandeel in aankomsten vanuit de VS is tot nu toe 25 procent in de eerste tien maanden van 2023. CTB verwacht dan ook dat deze markt zal bijdragen aan een spectaculair toeristisch recordjaar voor Curaçao.”

Het aantal verblijfstoeristen uit Colombia groeide met 36 procent in oktober van dit jaar. Met nog twee maanden te gaan rekent de CTB op een recordaantal aankomsten vanuit de Colombiaanse markt.

Braziliaanse bezoekers laten in oktober dit jaar ten opzichte van het voorgaande jaar oktober een groei zien van 224 procent. Het gaat om in totaal 2.923 Braziliaanse bezoekers in oktober 2023. ,,De wekelijkse directe verbinding vanuit Belo Horizonte met Azul Airlines en andere aansluitmogelijkheden via Panama of Bogota, in combinatie met voortdurende marketinginspanningen in Brazilië blijft zijn vruchten afwerpen. Vanwege de grote vraag naar aankomsten kondigde Azul aan de capaciteit te verhogen naar twee keer per week vanaf oktober. Tot nu toe zijn er 20.400 aankomsten uit Brazilië, een groei van 146 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.”

De start van het hoogseizoen vanuit Canada was volgens CTB ‘indrukwekkend’. In totaal werden 2.183 Canadezen verwelkomd in oktober 2023, 43 procent meer dan de 1.530 Canadezen geregistreerd in oktober 2022. Het hele jaar door had Curaçao drie wekelijkse vluchten met Air Canada vanuit Toronto. Nu is dat twee keer per week vanuit Montreal naast een extra service vanuit Toronto met WestJet.

Uit informatie van de immigratiekaarten blijkt dat bezoekers in oktober gemiddeld 7,9 nachten op het eiland doorbrachten. Van alle bezoekers verbleef 56 procent in resorthotels. Veel van de bezoekers die in oktober reisden, zijn tussen de 25 en 44 jaar oud (40 procent) en 45 en 64 jaar oud (34 procent).

Bron: Antilliaans Dagblad