Telegraaf | Colombia gaat deel nijlpaarden Pablo Escobar afmaken

Amsterdam – Ar’Jany Martha, een Nederlandse voetballer van Curaçaose afkomst, heeft een klinkend debuut gemaakt bij Ajax in de wedstrijd tegen Volendam.

Donderdag stond de 20-jarige Martha vanaf de aftrap op het veld, tot aan de 65e minuut van de wedstrijd, toen hij wegens een blessure het veld moest verlaten. Na afloop werd de linksback zelfs uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.

Verschillende voetbalmedia schrijven lovend over dit debuut. Bij Voetbal International is onder meer te lezen: ,,Martha voltooide uiteindelijk vijf dribbels, waarmee hij volgens Opta (een Brits sportanalysebedrijf, red.) de eerste Ajax-debutant was die zulke aantallen haalde sinds Justin Kluivert in 2017.”

Ook Johan Derksen liet zich in Veronica Inside niet onbetuigd: ,,Wat vooral zo opvallend was, die jongen was een debutant. En hij deed het echt uitstekend als linksback. Ze hebben voor miljoenen linksbacks gekocht die er geen klote van kunnen, maar deze jongen was echt wel uitstekend. Martha deed het hartstikke goed.”

De in Rotterdam geboren kleinzoon van de Curaçaose voetballer Adelbert Toppenberg – alias ‘de Johan Cruijff van de West’ – is ooit begonnen bij Sparta, in zijn thuisstad en speelt sinds 2019 bij Jong Ajax, het beloftenteam van de Amsterdamse club.

Ajax won donderdag in eigen huis met 2-0 van de Volendammers. Daarmee zijn ze, na een lange reeks van verloren wedstrijden, verlost van de laatste plaats in de Eredivisie. De Ajacieden staan nu op positie 15.

Bron: Antilliaans Dagblad