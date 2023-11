CC | Curaçao’s stayover arrivals close to reach five hundred thousand arrivals

Opnieuw grote schade door black-out Curaçao



Willemstad – Héél Curaçao zat dinsdagmiddag en een groot deel van de avond zonder stroom: opnieuw een black-out, nadat dit in juni dit jaar ook al twee keer het geval was.

Aqualectra raffinaderij DUSHIIn de ochtenduren was al duidelijk dat er problemen waren; diverse wijken hadden te kampen met kortstondige uitval van de elektriciteit, waarna momenten volgden waarop gedurende een fractie van een seconde het licht uit- en weer snel aanging. Iets na 14:00 ging het helemaal mis. Overal op het eiland viel de stroom uit.

In eerste instantie kon Aqualectra nog geen reden opgeven. Het enige wat het Curaçaose energiebedrijf via Facebook liet weten is dat de ‘black-out wordt bevestigd’. Technici gingen direct aan de slag om de elektravoorziening weer zo spoedig mogelijk te herstellen. Het zou tot begin van de avond duren voordat de eerste buurten stabiel stroom hadden. Voor die tijd was het op sommige plekken af en aan.

Later werd bekendgemaakt dat een eerste onderzoek uitwijst dat de oorzaak een kortsluiting is in de hoofdkabels tussen de sub-stations Nijlweg en Weis. Aldus de overheids-nv in een verklaring. ,,Het is belangrijk te benadrukken dat het hier níet gaat om een gebrek aan productiecapaciteit”, werd benadrukt.

Nijlweg is een van de voornaamste distributiepunten van het net. Door de kabelbreuk ontstond er een enorme disbalans, aldus Aqualectra, met impact op het hele productiesysteem. Later probeerde het nutsbedrijf het eiland weer van elektra te voorzien, maar dat ging mondjesmaat en met vallen en opstaan; soms tien minuten en ook weer iets langer, maar dan viel de stroom toch weer uit. In sommige buurten is de elektravoorziening gisteren wel vier keer onderbroken. Velen klagen dat dit zeker niet goed kan zijn voor hun elektrische apparatuur, die flinke stroomschokken te verwerken krijgt.

Winkels, kantoren en andere ondernemingen die niet over een eigen generator beschikken, zagen zich genoodzaakt de deuren vroeger te sluiten en het personeel naar huis te sturen. Bij kruispunten waar de verkeerslichten het niet deden, ontstonden kleine opstoppingen, maar over het algemeen stelden automobilisten zich beheerst en gedisciplineerd op.

Dat neemt niet weg dat de macro-economische schade weer aanzienlijk is. Daarom gingen de gedachten terug naar juni dit jaar, toen in korte tijd tweemaal sprake was van een black-out. De directie trok het boetekleed aan en kondigde aan dat er ‘iets fundamenteel moet veranderen’ aan de wijze van stroomproductie en -distributie. Zo was de boodschap toen Curaçao wederom gebukt ging onder een black-out en de gevolgen daarvan. De bedrijfsleiding zei te begrijpen en ook te erkennen dat het nodig is er weer alles aan te doen om het vertrouwen van de burgers en bedrijven te herwinnen. Verwacht wordt dat de directie op korte termijn tekst en uitleg zal geven over het ernstig falen van gisteren.

Het Curaçaose net lijkt kwetsbaar, want ging het begin juni om een kabelbreuk bij Parera in verband met graafwerkzaamheden, later was sprake van een ernstige kortsluiting in een schakelstation te Mundu Nobo, en nu betreft het dus kabels bij het sub-station Nijlweg. Vaak leidt een storing tot een kettingreactie, waardoor in korte tijd het hele eiland plat komt te liggen.

Vitale instellingen ondervonden gisteren geen last. Zo konden Curaçao International Airport (luchthaven Hato) en het ziekenhuis CMC, dankzij generatoren, gewoon functioneren. Vliegtuigen konden landen en stijgen en patiënten in Curaçao Medical Center werden zoveel mogelijk normaal behandeld.

De verwachting is dat er vanuit de raad van commissarissen (RvC) van Aqualectra en de aandeelhouder (de regering), en anders vanuit de Staten, kritische vragen zullen komen. Zo’n black-out verstoort de hele samenleving en tegen een hoge prijs.

Bron: Antilliaans Dagblad