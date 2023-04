AntilliaansDagblad | Andruw Jones voor altijd nummer 25

‘Inspiratie voor kinderen op Curaçao’

Willemstad – Bij de Atlanta Braves is rugnummer 25 niet meer beschikbaar voor spelers. Het nummer is door de club uit de roulatie gehaald, als hommage aan Andruw Jones. Hij is de eerste Curaçaose honkballer in de geschiedenis, die op deze manier wordt vereerd door een club in de Major League Baseball (MLB).

Het rugnummer is bij de Braves ‘met pensioen’, zoals dat heet in sporttermen. Nummer 25 is bij de club daardoor voor altijd van Andruw Jones. In andere sporten wordt dit voor uitzonderlijke spelers ook gedaan. Zoals rugnummer 14 van Johan Cruijf bij het Nederlands voetbalelftal.

,,Dit is een grote eer. Aan dit soort dingen denk je niet terwijl je speelt. Je bent dan gewoon bezig met het spel en je passie”, reageert Jones op het gebaar van zijn oude club. Volgens de inmiddels 45-jarige vedette, die in 2006 debuteerde in de MLB en in 2016 een punt achter zijn carrière zette, is het bovendien niet alleen voor hemzelf van grote betekenis. Zo liet hij door zijn club optekenen dat hij hoopt hiermee ook andere landgenoten te inspireren.

Kind van Curaçao

,,Om als eerste ‘kind van Curaçao’ een gepensioneerd rugnummer te krijgen, is een enorme eer. Veel kinderen die daar opgroeien, hebben mij zien spelen. Dit geeft ze hoop voor wat zijzelf kunnen bereiken in hun carrière.”

Slechts tien andere spelers van de Atlanta Braves gingen Jones voor met een ‘eigen rugnummer’. Met de Curaçaoënaar en de fans wordt dit ook nog groots gevierd. Op 9 september – bij het treffen tussen de Braves en Pittsburgh Pirates – is er een speciale ceremonie voor het pensioen van rugnummer 25, waarbij Jones wordt geëerd.

Bij het bekendmaken van deze bijzondere onderscheiding, waren er ook al mooie woorden voor de oud-sterspeler. ,,Andruw Jones is een van de meest dynamische en geliefde spelers die ooit in het tenue van de Braves heeft gespeeld. Zijn impact op onze organisatie reikt veel verder dan het aantal dagen dat hij voor ons heeft gespeeld. De onderscheiding met zijn rugnummer, is welverdiend”, aldus Braves-voorzitter Terry McGuirk.

Prijzenkast

De lijst van bijzondere verdiensten, records en eerbetonen, is hiermee voor Jones opnieuw uitgebreid. Zo ging hij in 1996 als 19-jarige de boeken in als de jongste speler die een homerun sloeg in de World Series. Uiteindelijk zou hij er op het hoogste niveau ruim 434 noteren. Hij won tien jaar achter elkaar de prestigieuze Gold Glove Award, werd vijf keer geselecteerd voor het All Star Team, en in 2005 uitgeroepen tot Major League Speler van het Jaar. Hij sloeg dat seizoen de meeste homeruns (51) van alle spelers uit de competitie. En dat is slechts een kleine greep uit de bijzondere prestaties van de destijds best betaalde sporter uit het Koninkrijk.

Tegenwoordig maakt Jones deel uit van de coaching staff van de Nederlandse honkbalselectie onder leiding van Hensley Meulens. Zijn zoon Druw Jones is een groot honkbaltalent en staat onder contract bij de Arizona Diamondbacks.

Geduld

Trouwe Jones fans volgen de prestaties van de ‘jonge’ Druw ook op de voet. Daarnaast pleiten ze voor nóg een onderscheiding voor Jones senior. Een plek in de Baseball Hall of Fame ‘ontbreekt’ namelijk nog op de erelijst van de legendarische center field. Een oud-speler kan maximaal tien keer voorgedragen worden voor de jaarlijkse verkiezing, die door honkbaljournalisten wordt beslist. Jones heeft inmiddels vijf verkiezingen achter de rug, waarbij hij het niet redde. Al kreeg hij elke keer een iets hoger percentage achter zijn naam.

Volgens experts van onder meer USA Today, is het vooral een kwestie van geduld voordat hij de ultieme kroon op zijn carrière zet. ,,Het ziet er goed voor hem uit. Jones moet misschien zweten tot de allerlaatste keer dat hij mee mag doen aan de stemming. Maar het is moeilijk voor te stellen dat zijn momentum stopt voordat hij zijn plek in de Hall of Fame heeft bemachtigd.”

