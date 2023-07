AntilliaansDagblad | Akkoord aanschrijving winstbelasting

Willemstad – Met dertien stemmen vóór en geen enkele tegen zijn de Statenleden gisteren akkoord gegaan met de door de minister van Financiën opgestelde aanschrijving over verlaging van de winstbelasting.

Ook de oppositiepartijen stemden voor. Giselle Mc William (MAN) voegde er in haar motivering wel aan toe dat ‘zo snel als de aanschrijving naar de Staten gestuurd is, ook verwacht mag worden dat de bijbehorende wetwijziging naar de Staten komt’.

Dat de meeste Statenleden de winstbelastingverlaging toejuichen was al bekend na de eerder gehouden Statenvergadering, waar gisteren een vervolg op was. Toen werd echter de hamvraag gesteld wat dit betekent voor de begroting en was er ook de vraag of deze maatregel wel Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso)-proof is.

De aanschrijving gaat over het winstbelastingtarief dat over de eerste 500.000 gulden binnenlandse winst wordt verlaagd van 22 procent naar 15 procent. Voor de winst boven een half miljoen winst blijft het tarief 22 procent. Het voordeel is er vooral voor de kleinere ondernemingen. Ook is, vooruitlopend op wetswijzigingen, besloten dat bedrijven in de economische zone (e-zone of voorheen ook wel de vrije zone genoemd) voortaan ook mogen leveren aan de binnenlandse markt; dat geldt zowel voor nieuwe e-zonebedrijven als bestaande ondernemingen. De aanschrijving werkt terug tot en met 1 januari 2023. Het document is van zowel de minister van Financiën als de minister van Economische Ontwikkeling.

