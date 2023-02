AntilliaansDagblad | Advent bitter

Directeur: Regering komt belofte niet na



Willemstad – Cenaida Panneflek, directeur van de Stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis, is diep teleurgesteld over het onlangs door het Hof uitgesproken vonnis. Zij stelt dat de Curaçaose regering altijd gezegd heeft dat het Advent cruciaal is en dat beloofd is dat de tarieven aangepast zullen worden.

Advent2,,Nu zegt de rechter dat de regering niet onrechtmatig gehandeld heeft, maar in één adem wordt wel erkend dat de financiële situatie ernstig is met een dergelijk laag tarief en dat het uiterst moeilijk is om het ziekenhuis zo te managen”, zegt ze in een interview op TVDirect.

,,De civiele rechter laat het echter aan de politiek om dit op te lossen”, zo klinkt het verontwaardigd. Panneflek legt uit dat de regering zelf heeft aangegeven het niveau na ter streven van de Joint Commission International. Dit is een Amerikaans accreditatie-instituut voor de gezondheidszorg.

,,Ik vind dat ze daar dan ook naar moeten handelen”, aldus de directeur. Ze maakt een vergelijking met een blikje kikkererwten. ,,Ik heb tijdens de rechtszaak uitgelegd dat elk blikje kikkererwten eenzelfde productie ondergaat en in principe dezelfde prijs moet hebben. Nu zegt de rechter dat het blikje erwten in de grote supermarkt duurder is dan in de kleine, omdat de grote supermarkt meer kosten heeft. Maar dat druist in tegen de ‘economies of scale’ (schaalvoordelen), waarbij het blikje juist duurder is in de kleine toko vanwege de kleinschaligheid.” Panneflek geeft aan het Hofvonnis intern te zullen bespreken voor mogelijk nader te nemen stappen.

Stichting Antilliaans Advent Ziekenhuis legde in eerste aanleg een claim bij het Land neer van alles bij elkaar ruim 18 miljoen gulden vanwege het sinds 2001 niet aanpassen van de tarieven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In eerste aanleg werd in oktober 2021 gevonnist dat het Land een voorschot van 4 miljoen aan het Advent moet betalen en dat de rest van de schade in een schadestaatprocedure zou moeten worden vastgesteld. Het Land ging in hoger beroep en won.

Bron: Antilliaans Dagblad