Extra | Journaal 13 december 2023

Willemstad – De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft zes opleidingen aan de University of Curaçao (UoC) positief (her)beoordeeld.

Dat is gisteren tijdens een persconferentie door de rector magnificus (RM), Francis de Lanoy, bekendgemaakt. Het gaat om de hbo-opleidingen Toegepaste Psychologie (toetsing na drie jaar), Social Work (positieve herbeoordeling), Lerarenopleiding funderend onderwijs, Lofo (derde positieve herbeoordeling). Ook wo-opleidingen kregen goeie beoordelingen, zoals de wo-bachelor en -master Recht (derde positieve herbeoordeling) en de wo-master Notarieel Recht (nieuwe opleiding positief beoordeeld).

De Lanoy legt uit dat deze positieve beoordelingen, die zes jaar geldig zijn, de UoC-opleidingen gelijk stellen aan Nederlandse opleidingen. Gedurende heel 2023 hebben deze opleidingen een beoordelingstraject doorlopen, waarbij zij door een internationaal panel zijn beoordeeld. Al deze panels hebben een positief advies gegeven over de kwaliteit van de opleiding, waarbij de NVAO vervolgens een positief eindoordeel aan de UoC heeft gegeven. De panels hebben een bezoek aan de UoC afgelegd in de maanden juni, augustus en september van dit jaar.

De RM: ,,Het is ook erg belangrijk om te informeren dat dit in samenwerking is gedaan met verschillende groepen die ertoe bijgedragen hebben dat de onderzoekers een breder inzicht kregen gedurende het beoordelingstraject. Ik verwijs hier naar het opleidingsmanagement, docenten, studenten, de examencommissie, alumni en vertegenwoordigers van het werkveld die in gesprek zijn gegaan met de panels.”

Bron: Antilliaans Dagblad