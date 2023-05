AD | OM eist 16 jaar cel tegen ‘eindbaas’ Piet S. voor drugshandel en witwassen

Jorina Haspels | Algemeen Dagblad

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tegen de vermeende Haagse ‘godfather’ Piet S. (67) een straf geëist van 16 jaar voor jarenlange drugshandel, het runnen van de illegale goksite Edobet en witwassen.

Zijn zoon Freddy hangt een celstraf van 6 jaar boven het hoofd. Tegen de andere verdachten werden celstraffen geëist van 8 maanden tot 11 jaar.

De strafeis tegen Piet S. die vrijdag aan het einde van de middag kwam, ligt heel dicht tegen de maximale straf aan die hij zou kunnen krijgen. Dat was alles opgeteld zeventien jaar en negen maanden. De aanklager zei weinig keus te hebben. ,,Als we kijken naar de enorme waslijst en de intensiteit waarmee alle strafbare handelingen zijn gepleegd én als je meeneemt dat iedereen zegt ‘hij was de baas’, dan hebben we niet zo veel keus.”

Volgens het Openbaar Ministerie trok Piet S. aan de touwtjes van zo’n beetje alles wat er binnen zijn criminele bende gebeurde. Voortdurend waren hij en zijn mensen op jacht, zo stelt het OM, naar manieren om met drugs geld te verdienen, of dat nu coke, hasj, heroïne of xtc was.

De vermeende Haagse godfather was, in de ogen van het OM, daarin de spin in het web. Hij kon zelf inkopen in Zuid-Amerika, het transport regelen en in Europa verhandelen. Hij had daarmee, zegt het OM, in de drugswereld een te benijden positie. Zijn mensen hielpen mee. Een ‘is goed’ van Piet was genoeg om door te gaan met een mogelijke deal.

Voetballers

Maar ook zou S. met zijn zoon Freddy de illegale goksite Edobet hebben gerund. Bij deze site legden ook veel bekende (oud-)voetballers zoals Dirk Kuyt hun geld in.

Het verdiende geld werd volgens het OM daarna witgewassen via de handel in auto’s en horloges en er werd geld gestoken in onroerend goed. Er waren boten, dure auto’s en huizen om het leven in Spanje gemakkelijk te maken.

Het Openbaar Ministerie besteedde de afgelopen dagen tijdens het requisitoir veel tijd om uit te leggen dat S. aan de touwtjes trok, al was hij op papier nergens verantwoordelijk voor en extreem voorzichtig.

Veel licht op de zaak wierp een computerbestand dat werd gevonden bij een vertrouweling van S. die volgens het OM voor Piet S. investeerde in vastgoed en opknapklussen voor hem deed. Daaruit bleek dat voor bijna een miljoen euro aan contante betalingen waren gedaan.

Familiegraf

Saillant detail is dat het OM vermoedt dat er ruim 50.000 euro is gegaan naar de bouw van het familiegraf op begraafplaats St. Barbara in Den Haag. Dat werd onlangs nog opengebroken. In totaal kostte het mausoleum meer dan 180.000 euro. S. ontkent dat hij ervoor betaald heeft; zijn zus wilde niet hebben dat hij mee zou betalen aan het graf. ‘Ze is helemaal anti-mij’, zei S. hierover. Maar de 50.000 euro is wel precies het verschil tussen wat de zus per bank betaalde en de echte kosten van het mausoleum, blijkt uit de administratie.

De afluisterapparatuur die bij een autobedrijf in Uithoorn werd opgehangen, leverde voor het OM eveneens een schat aan informatie op. Hier bleken zaken te worden gedaan en is te horen hoe Piet S. opdrachten geeft: wie er geld moet krijgen en welke auto’s of panden er gekocht moeten worden.

Toen de politie ook nog de hand wist te leggen op duizenden berichten die verstuurd waren via communicatiedienst Encrochat waar criminelen dachten ongestoord te kunnen overleggen, was het cirkeltje voor het OM rond.

Rechtbanktekening van de zaak Taxus. Vlnr Piet S., Gijs van T., Mohammed el Y., Freddy S. en Jan van de V. © Nicole van den Hout

Zelf ontkent Piet, die zegt dat het Openbaar Ministerie een verkeerde draai geeft aan alles wat justitie gehoord en gezien heeft. Hij handelde in auto’s en horloges en dat leverde veel geld op. Als het gaat om drugshandel dan deed hij dat om zijn kennis op peil te houden om zo te kunnen bemiddelen bij conflicten in de onderwereld.

Het onderzoek is gaan lopen in 2016, op 16 september 2020 vonden in Spanje en Nederland overal invallen plaats en werd Piet S. gearresteerd. In totaal leverde het onderzoek 41 verdachten op. Hiervan stonden er 27 terecht in dit proces Taxus.

De uitspraak in deze zaak wordt in oktober verwacht.

Bron: Algemeen Dagblad

KKC naschrift

