Democracy now! | Thursday, January 18, 2024

WILLEMSTAD – In een bijeenkomst gisteren van de ‘Taskforce International Compliance’, opgericht om de minister van Financiën advies te geven, is diepgaand overlegd over de invoering van een wereldwijde minimumwinstbelasting voor grote multinationals.

De bijeenkomst bood verschillende belanghebbenden de kans om hun mening te geven over deze internationale fiscale verandering en de mogelijke impact ervan op Curaçao en de internationale financiële sector.

De bijeenkomst van de Taskforce was een vervolg op een belangrijke politieke overeenstemming, bereikt in oktober 2021 door vele landen onder de paraplu van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Deze overeenkomst, bekend als ‘Pillar 2’, heeft als doel een wereldwijd minimumniveau van belastingheffing voor grote multinationale groepen vast te stellen. Dit initiatief van de OESO is bedoeld om oneerlijke belastingconcurrentie tussen landen en belastingontwijking door grote bedrijven tegen te gaan.

Pillar 2, hoewel niet verplicht, stelt landen die deelnemen aan het OESO-akkoord in staat om extra belasting te heffen op bedrijven die gevestigd zijn in landen die deze regels niet implementeren. De kernvraag voor Curaçao is nu of de invoering van Pillar 2 in de lokale wetgeving wenselijk is, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor het eiland en zijn financiële sector.

Stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven en financiële experts, hebben tijdens de consultatiebijeenkomst hun visies en zorgen geuit. Deze input is cruciaal voor de Taskforce om een weloverwogen advies aan de minister te kunnen geven. Het doel is om een evenwicht te vinden tussen internationale verplichtingen en het behoud van de aantrekkelijkheid van Curaçao als financieel centrum.

Bron: Persbureau Curacao

