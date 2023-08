ParadiseFM | Aanhouding in drugszaak op Bonaire

Een 44-jarige man op Bonaire is dinsdag aangehouden in verband met cocaïnesmokkel. Onder leiding van de rechter-commissaris is zijn huis doorzocht. Dat gebeurde in samenwerking met de marechaussee en de politie op Bonaire.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verder verhoor door de marechaussee. De zaak heeft de naam Houtduif gekregen en is naar aanleiding van een aanhouding kort geleden wegens voorgenomen cocaïnesmokkel naar Nederland op de luchthaven van Bonaire.

Bij de huiszoeking zijn onder meer een vuurwapen, hasj, cocaïne en mobiele telefoons in beslag genomen. Ook in Nederland is tegelijkertijd een huiszoeking geweest. Daarbij zijn ook mobiele telefoons in beslag genomen. Beeld: Live99FM

Bron: ParadiseFM