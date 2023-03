NTR | Verkiezingsdag op Bonaire: ‘Mensen stemmen vooral om persoonlijke beloften’

Het is vandaag verkiezingsdag. Op Bonaire kiezen inwoners een nieuwe eilandsraad na een verhitte campagne in de afgelopen dagen, met veel persoonlijke verwijten. Op straat twijfelen mensen nog over hun keuze.

De politici hadden het de afgelopen dagen druk met verschillende radio- en tv-optredens. Maar duidelijkheid over waar de partijen precies over verschillen, kwam pas in de afgelopen dagen toen de kandidaten met elkaar in debat gingen.

De meeste partijprogramma’s zijn pas in de afgelopen twee weken gepubliceerd.

Op straat twijfelen sommige mensen nog of ze gaan stemmen.

Volgens voorbijganger Elvin gaat het stemmen op een klein eiland als Bonaire meer over de kandidaten, niet zozeer om de politieke standpunten van de partijen. “Mensen stemmen vooral voor persoonlijke beloften. Wij doen iets voor jou en jij stemt op ons. Ze kopen echt de mensen om.”

Video: Marit Severijnse

Vandaag mogen 16.312 mensen op Bonaire hun stem uitbrengen voor de eilandraad, met plaats voor negen lokale volksvertegenwoordigers.

Zelf weet Elvin niet of hij vandaag gaat stemmen. “Ik zie niet dat de partijen echt een beleid hebben over wat ze de komende vier jaar willen doen. De programma’s online zijn voor mij echt niet duidelijk genoeg.”

Een 19-jarige jongen haakt daarop in. “Ik las wel op Facebook welke politicus bij welke partij hoort of waarom ze naar een andere partij zijn overgestapt. Maar de programma’s zijn voor mij niet echt duidelijk. Onder mijn vrienden leeft dit ook niet echt.”

Veel persoonlijke verwijten richting politici

In de afgelopen week raakte de campagne verhit, met persoonlijke verwijten richting politici. Clark Abraham, eilandraadslid en partijleider van Demokraat/PDB heeft een drugstest gepubliceerd om aan te tonen dat hij daarop negatief is getest. Tegen hem wordt een fluistercampagne gevoerd ‘door een bepaalde coalitiepartij’, zegt hij. Abraham zei dat hij aangifte heeft gedaan van smaad en laster.

Ook andere politici kregen persoonlijke verwijten, zoals voormalig MPB-lijsttrekker en huidige kandidaat Elvis Tjin Asjoe. Die wordt door opponenten afgeschilderd als een politicus die opkomt voor de Europeanen op het eiland, omdat hij met een witte Nederlander is getrouwd.

Ook over M21-lijsttrekker Daisy Coffie gaat het bij sommige opponenten ook over een schuld bij de belastingdienst. Haar auto is geveild vanwege de openstaande schuld.

Volmachten

In de afgelopen weken was er ook een campagne van het Openbaar Ministerie over het handelen in volmachten. Wie een volmacht voor zijn stem koopt of verkoopt, kan namelijk op een celstraf van 6 maanden rekenen.

Volgens partijleider Aljano Emerenciana van 1 Union Pa Pueblo, past het niet in de Bonairiaanse cultuur om andere mensen voor je te laten stemmen. “Er zijn zoveel klachten hierover. Sommige mensen zijn kwetsbaar als ze geld nodig hebben en sommige politici maken hier gebruik van. We moeten van de volmacht af.”

Justitie zegt daar streng op te zullen toezien, maar Emerenciana heeft zijn twijfels. “Bij de vorige verkiezing werd tijdens een huiszoeking een groot aantal volmachten in beslag genomen. Er is verder niks hiermee gedaan.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk