LD | Bronnen: VS laten bondgenoot Maduro vrij in ruil voor Amerikanen

Bedrijven op Bonaire vrezen nog steeds voor verdere prijsstijgingen doordat het minimumloon en de uitkeringen fors omhooggaan in januari en juli. Nu trekken ook consumentenbond Unkobon en vakbond Usibo aan de bel.

De Tweede Kamer heeft in oktober besloten dat inwoners van Bonaire, Saba en Statia – na bijna 14 jaar – alsnog het sociaal minimum krijgen, per 1 juli 2024. Dat gebeurt op advies van onderzoekscommissie Thodé en het Nibud. Op Bonaire moet het minimumloon in 2024 daarom met bijna 30 procent omhoog: van 1.236 naar 1.750 dollar.

Is compensatie wel genoeg?

Om bedrijven te compenseren voor de stijgende loonkosten van hun personeel, trekt Den Haag 4,2 miljoen euro uit aan subsidies. Maar verschillende werkgevers en belangenorganisaties op het eiland vragen zich af of dat plan wel goed uitgewerkt is.

Zo denken ze dat de subsidie te weinig zou zijn of dat veel bedrijven nog niet weten dat ze recht hebben op financiële hulp. De vrees is dat bedrijven nu de prijzen van hun producten en diensten verder gaan verhogen, om de loonstijgingen van hun personeel te kunnen betalen.

“De werkgevers zijn superblij dat er eindelijk een sociaal minimum is vastgesteld, want daar hebben wij ook jarenlang voor moeten knokken”, zegt Paul Coolen, voorzitter van de Bonaire Business Federation. “Alleen, wij hadden meer verwacht van de uitvoering. Bijvoorbeeld dat er ook fondsen beschikbaar zouden komen, want die 4,2 miljoen is zó op.”

“We weten niet of de compensatie toereikend is voor alle bedrijven”, zegt Willem van vakbond Usibo. “Het gebrek aan data maakt het moeilijk. We weten niet hoeveel mensen op Bonaire het minimumloon krijgen.”

Bedrijven gooien prijzen omhoog

“Er zijn al bedrijven hun prijzen aan het verhogen”, zegt Norwin Willem van vakbond Usibo. “Dat horen we van bedrijven die bij ons aangesloten zijn. Dat zij dit merken of daar zelf ook aan meedoen.”

“Het gaat met name om supermarkten die zowel de prijzen verhogen, als grote prijsverschillen hanteren voor dezelfde producten. Daar hebben we een spoedvergadering voor aangevraagd met het bestuurscollege.”

Ook Coolen (Bonaire Business Federation) herkent deze geluiden. “Ik hoor grote bedrijven om mij heen zeggen: ik moet de prijzen wel omhoog gooien. Of: ik ga de prijzen omhoog gooien én de service naar beneden. Dat gaat echt gevolgen hebben voor sectoren zoals toerisme.”

Consumentenbond roept op tot voorlichting

Consumentenbond Unkobon maakt zich ook zorgen over een prijsstijging, omdat er nauwelijks een voorlichtingscampagne is gevoerd.

“De werkgevers weten dat er hogere loonkosten aankomen, maar hebben géén idee dat er ook een prijscompensatie is”, zegt voorzitter Wietze koopman. “Daarover is helemaal niets te zien op de website van bijvoorbeeld Rijksdienst Caribisch Nederland.”

De overheid, landelijk en lokaal, moet hoe dan ook in actie komen, vindt Koopman. “Om te voorkomen dat ondernemers het zekere voor het onzekere nemen en maar alvast de prijzen omhoog gooien. Ik ben bang dat dit gaat gebeuren waar veel laagbetaald personeel is, bijvoorbeeld bij de supermarkten.”

Unkobon is in gesprek met de lokale overheid over voorlichting en ondersteuning van bedrijven.

‘Vergoeding oneerlijk verdeeld’ Ook zijn er zorgen dat de compensatie niet terecht gaat komen bij bedrijven die dit het hardste nodig hebben. “De korting is voor iedereen hetzelfde. Daardoor krijgen bedrijven die veel hoger betaald personeel hebben, een veel groter deel van die compensatie dan bedrijven die relatief veel laagbetaald personeel hebben”, zegt Wietze Koopman (Unkobon). “Er zou eigenlijk een veel gerichtere compensatie moeten komen.” Ook Bonaire Business Federation zet hier zijn vraagtekens bij. “Daar had best een stappenplan achter mogen zitten. Nu profiteert een advocatenkantoor daar ook van mee, terwijl we liever zouden zien dat het terecht komt bij een bedrijven met bijvoorbeeld tuinmannen, schoonmakers of beveiligers in dienst.”

