NTR | Mildere straf voor dronken man die fietser doodreed op Bonaire

De man die op eerste kerstdag een fietser doodreed op Bonaire, moet een jaar de gevangenis in, oordeelt de rechtbank. De straf valt lager dan wat justitie had geëist.

De dodelijke aanrijding zorgde voor een shock op Bonaire. Emiliano T. zat dronken achter het stuur en is bovendien doorgereden. Na enkele uren had hij zich gemeld bij de politie. “Een dergelijke hit-and-run met fatale afloop tast bij de naasten van het slachtoffer het vertrouwen in de medemens aan. Hun woede en roep om vergelding is dan ook invoelbaar”, zegt de rechter.

Emiliano T. krijgt van de rechter een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Hij zit sinds december 2022 in voorarrest en zijn jaar celstraf wordt dus daarvan afgetrokken. Ook moet hij 27.974 dollar aan de nabestaanden van het slachtoffer betalen. Als hij opnieuw de fout ingaat met justitie, krijgt hij een rijverbod van drie jaar.

De straf valt lager uit dan wat justitie had geëist: een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een rijverbod van 4 jaar.

In zijn beslissing heeft de rechter meegenomen dat T. goed zou hebben meegewerkt aan het strafonderzoek. De reclassering zegt dat de kans op herhaling bij hem laag is. Tijdens het proces smeekte hij de familie om vergiffenis en zei dat hij de geëiste schadevergoeding door justitie wil betalen.

‘Straf te laag’

Het Openbaar Ministerie zegt te begrijpen hoe de rechter de zaak juridisch heeft beoordeeld, maar vindt de uiteindelijke straf te laag. “In de komende dagen zullen we het vonnis bestuderen en overwegen of we in hoger beroep gaan.”

‘Mijn zoon ging niet op pad om iemand te vermoorden’

De familie is niet fysiek aanwezig in de rechtszaal, maar volgt alles in Nederland via een videoverbinding. De moeder van Emiliano T. reageert opgelucht op de uitspraak, maar van blijheid is bij haar geen sprake. “Die dag ging mijn zoon niet op pad om iemand te vermoorden. Maar ik voel ook voor de nabestaanden”, zegt ze. “Voor een moeder is het verliezen van een kind heel moeilijk. Je draagt het de rest van je leven met je mee.”

Boos op Bonairiaanse media

De vrienden en kennissen van het overleden slachtoffer reageren teleurgesteld op de uitspraak, maar ze zijn vooral boos op de pers. “Ik ben zo verschrikkelijk teleurgesteld in wat er hier is gebeurd in het nieuws”, reageert een van hen na de uitspraak.

Via verschillende Bonairiaanse media – in de krant en op de radiostations – kreeg justitie steeds het verwijt dat ze de veroordeelde man, een Bonairiaan, ongelijk (‘te streng’) zouden behandelen vanwege zijn afkomst.

Tijdens de zitting heeft de rechter, het OM en de verdediging hier ook aandacht aan besteed. De officier van justitie benadrukte dat het verlengen van het voorarrest van T. te maken heeft, dat hij toen onder invloed van alcohol was. “Niet in alle gevallen wordt de verdachte gelijk vastgehouden. Maar het OM hanteert absoluut geen twee maten.”

Bron: NTR/CaribischNetwerk