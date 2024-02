Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Caribisch Netwerk spreekt met de nieuwe gedeputeerden van Bonaire over de huidige problemen en hun plannen voor de komende periode. Nina den Heyer wil nog steeds dat kinderopvang ‘gratis’ wordt.

Den Heyer (Samenleving en Zorg) kondigde vorig jaar nog haar vertrek aan uit de politiek. Dit keer gaat ze als vakgedeputeerde aan de slag, dat betekent dat ze niet namens een specifieke coalitiepartij daar zit.

Zijn er dingen die u deze keer anders wilt aanpakken?

“Ja, ik laat me minder meeslepen door de waan van de dag en blijf focussen op strategische lange termijn doelen. Mijn visie is niet veranderd: een Bonaire waarin geen enkel kind opgroeit in armoede of waarbij geldgebrek van ouders geen belemmering mag zijn voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Waar ik wel meer bewust van ben, is het belang van preventie en bewustwording en dus onderwijs en vorming.”

Wat krijgt van u nu de prioriteit?



“Verschillende dingen zijn momenteel urgent. Belangrijk is om door te gaan met het voorkomen dat onze kinderen slachtoffer worden van de gevolgen van armoede. In dat kader is de invoering van het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming vanuit de belastingdienst) prioriteit.”

U pleit al jaren voor ‘gratis’ kinderopvang. De Nederlandse overheid denkt dat de druk op personeel en locaties verder toeneemt als dat gebeurt: er zijn al grote wachtlijsten en tekort aan gekwalificeerd personeel.

“Het klopt dat er wachtlijsten zijn en een tekort aan goed opgeleid personeel. Het zou heel goed kunnen dat meer ouders hun kinderen naar de kinderopvang willen brengen als er gratis kinderopvang komt. Aan de andere kant is er voor ouders die het niet kunnen betalen dus nu al de subsidie, dus dat hoeft niet het geval te worden.”

“Je zou het ook stapsgewijs kunnen invoeren gebaseerd op bijvoorbeeld leeftijd. We zien momenteel met name een tekort aan plaatsen voor baby’s en daar moet aan gewerkt worden. Bonaire is nog steeds voor gratis kinderopvang en ik blijf me daar voor inzetten.”

“Het kabinet heeft al laten weten geen voorstander te zijn van geheel gratis kinderopvang. Niet in Caribisch en ook niet in Europees Nederland. Het is nu aan de Tweede Kamer om daarover een besluit te nemen.”

In Europees-Nederland krijgen kinderopvanglocaties 1.100 euro aan subsidie per kind, hier maar 400, vertelde een eigenaar van een kinderopvang. Onlangs werd bekend dat er begin dit jaar opnieuw gekeken zou worden naar de bedragen, maar dat het nog zeker tot het najaar duurt voor meer bekend is. Wat vindt u hiervan?

“Natuurlijk heel vervelend. Je wilt zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, maar de realiteit is wel dat we nog te maken hebben met een demissionair kabinet. Het klopt dat de verschillen groot zijn. Met het programma BES(t)4 Kids (een samenwerking tussen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en verschillende ministeries) is het wel de bedoeling om de verschillen zo klein mogelijk te maken. Maar dat kan nog best een tijdje duren. Er moet bijvoorbeeld nog veel worden geïnvesteerd in betere huisvesting, opleidingen, etcetera.”

Is de tijdelijke subsidieregeling voldoende voor de opvanglocaties op dit moment?

“Hier zijn we nog naar aan het kijken, omdat ik eerlijk gezegd gemengde berichten hierover krijg vanuit organisaties. De gemeente van Bonaire heeft wel akkoord gekregen om een aanvullende vergoeding te geven aan de kinderopvangorganisaties.”

Wat gebeurt er momenteel voor ouders die moeite hebben om de dagopvang te betalen?

“Voor die ouders kan de gemeente een zogenoemde kindplaatssubsidie aanvragen bij Nederland. Op dit moment ontvangen 439 kinderen die subsidie.”

Hoe ziet u de toekomst van de kinderopvang, maar ook zorg (zoals het ziekenhuis, de ouderenzorg en thuiszorg) voor zich met een bevolking die steeds verder groeit?

“Naast kwalitatief goede kinderopvang, is het ook van belang dat er voldoende opvang komt. Daar ligt momenteel de uitdaging. Door de enorme groei van de bevolking komt de zorg onder behoorlijke druk te staan. We kunnen deze groei niet meer ongeremd door laten gaan. Wij zijn op diverse vlakken al uit ons jasje gegroeid en daar gaan we wat aan doen!”

Bron: NTR/CaribischNetwerk