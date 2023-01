NTR | Coffeeshop Bonaire dicht: ‘Onduidelijk waarom overheid zo moeilijk doet’

De enige coffeeshop van Bonaire is permanent gesloten. Ondernemer Ralph Nolen heeft in de afgelopen jaren via allerlei manieren geprobeerd om wiet en hasj in de Caribische gemeente te kunnen verkopen. Maar de lokale politiek blijft zich tegen de plannen verzetten.

Waarom mag het in Europees-Nederland wel en in de bijzondere gemeenten overzee niet? De ondernemer hoopte alsnog via de rechter gelijk te krijgen, maar de rechtszaak heeft hij verloren. Je kunt alleen met een doktersverklaring medicinale wiet krijgen.

Het Opiumwet zou de mogelijkheid bieden om cannabis te gaan gedogen, net zoals in Europees-Nederland. Het Nederlandse kabinet zou er open voor staan, maar heeft als harde voorwaarde dat de lokale politiek dat zelf eerst moet willen. De politiek van Bonaire wil het duidelijk niet, dus blijft het verkopen en gebruiken van wiet verboden.

Wiet gewoon op straat verkrijgbaar

Wiet is op straat en via contacten op sociale media gewoon verkrijgbaar op Bonaire. “Toeristen die in mijn shop om wiet komen vragen, moet ik zeggen dat het illegaal is. Vaak hebben ze dan na een halfuurtje op straat alsnog iemand gevonden. Ze komen in de winkel terug voor wat vloei en dergelijke.”

Jammer en onnodig dat het illegaal is, vindt Nolen. “Het probleem is dat je niet weet hoe het met de kwaliteit zit. Daarnaast wordt er natuurlijk geen belasting over betaald. En het blijft een en al criminaliteit, dus je hebt ook nog een gezeik met justitie.”

Video: Marit Severijnse

De Cannabis Vereniging Bonaire zet zich in voor het legaliseren van wiet op het eiland. “Het gebrek aan kennis is vaak het probleem”, vindt voorzitter Naomi de Gruijl. “Maar je ziet dat de wiet-olie al bekend begint te worden hier, dus mensen weten dat het ook goed kan doen.”

‘Zelfs Sint-Maarten bezig met legalisatie’

“In Europees-Nederland heb je ook de keuze: of je gaat naar de coffeeshop, of je gaat het op je hoekje kopen, maar het wordt wel minder”, zegt De Gruijl. “Straatverkopers kunnen dan ook kiezen om er een voltijdbaan te maken. Dan hoeven ze er niet meer bang voor te zijn dat de politie om vijf uur ‘s ochtends op hun deur rammen. Er zijn mensen die op een legale manier wiet willen verkopen en op dat idee ook heel positief reageren.’’

“Ik heb met de verschillende eilanden gesproken en religie komt constant naar voren als knelpunt: de christenen willen het niet.”

Sint-Maarten gaat, als autonoom land binnen het koninkrijk, onderzoeken hoe het gebruik van wiet kan worden gelegaliseerd op het eiland. “Op een manier die verantwoordelijk, veilig, makkelijk en goed georganiseerd is”, aldus de regering over het plan.

Reguleren zoals in Amerika

De Cannabis Vereniging pleit er dan voor dat wiet vanuit de overheid wordt gereguleerd. “Zodat wat terecht komt in de coffeeshop en bij de botica’s ook echt geschikt is.”

Er moet dan ook een limiet komen op hoeveel cannabis je als gebruiker kunt halen. “Dat betekent dat Wancho een pasje heeft. En als zijn limiet is bereikt voor de maand bij de coffeeshop in de stad, dat hij dan niet alsnog bij een andere coffeeshop in Rincon kan gaan kopen. Net zoals in Amerika het geval is.”

Legalisatie niet op korte termijn

De bijzondere gemeente Bonaire zou in 2021 onderzoek doen naar een gedoogbeleid en de impact hiervan op de samenleving. Hoe het hiermee staat is onbekend. Vragen van Caribisch Netwerk hierover worden nog niet beantwoord door het bestuur.

Bron: NTR/CaribischNetwerk