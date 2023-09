CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Willem A. Cecilia aan het woord.

Angstaanjagend is het gevoel dat menigeen is bekropen toen gewaar is gehouden wat zich in de eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft afgespeeld. Voor de besluitvormende vergadering van 23 augustus 2023 is een scala aan voorstellen ingediend ter wijziging van enkele bepalingen in het reglement van orde van de eilandsraad en de eilandsraadcommissies.

Tevens is er een ontwerp-raadsbesluit ingediend inzake instructie en mandaat aan de eilandgriffier dat significant afwijkt van de gemiddelde instructie voor de griffiers in Europees en Caribisch Nederland, en is er concept-verordening vaststelling vaste commissie Werkwijze ingediend die ook significant afwijkt.

Verder is er sprake van een ontwerpverordening Raadsenquête Bonaire, een ontwerp raadsbesluit ter goedkeuring van een raadsnotitie over beleidsbepaling, en aanhangende documenten en formulieren waarin verscholen een zestal door de eilandsraad te nemen besluiten, waaronder de vaststelling van de ontwerpverordening Informatie en Besluitvorming Eilandsraad Bonaire 2023.

Willem A. Cecilia,

Bonaire