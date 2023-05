BNR | Greenpeace klaagt Nederlandse Staat aan voor klimaatbeleid Bonaire

Deen Van Essen

Er hangt opnieuw een klimaatrechtzaak boven het hoofd van de Nederlandse Staat. Dit keer over het klimaatbeleid dat het Bonaire zou moeten beschermen. Net als andere Nederlandse gemeenten zou het eiland toegang moeten hebben tot het klimaatfonds.

Dat is niet het geval en daarom is Greenpeace volgens hun advocaat Minke de Haan een proces gestart. ‘Er is een ongelijke bescherming.’

Bonaire is in essentie een gewone Nederlandse gemeente. Dat betekent dat het Antilliaanse eiland net zoals alle andere gemeenten een klimaatbeleid moet hebben en toegang tot het klimaatfonds. De Haan stelt dat er een ongelijke bescherming is van de Staat voor de inwoners van het Europees gedeelte van Nederland vergeleken de inwoners van Bonaire. Greenpeace eist samen met zeven bewoners van Bonaire om klimaatrechtvaardigheid. Volgens de eisers is de zaak sterk omdat het zou gaan over een mensenrechtenschending.

‘Het recht op leven komt in gevaar en de Staat moet aan de bak’ Minke de Haan, advocaat bij Kennedy Van der Laan

Volgens De Haan zijn de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire zeer ernstig. ‘Bepaalde gebieden kunnen onder water komen te staan. Het zoetwater zal afnemen en het wordt steeds droger en heter. Het gaat echt om hele ernstige overstromingen of grote stormen, waar het recht op leven in gevaar komt. De Staat moet aan de bak om daar bescherming voor te bieden.’

De eisers willen dat de Staat komt met een plan om de inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast moet de Staat meer doen om de opwarming van de aarde te vertragen. De uitstoot van Nederlandse broeikasgassen moet sneller afnemen dan het huidige plan voor ogen heeft.

Geen vooruitzicht

Er kan op Bonaire dus niet van de reguliere wet- en regelgeving gebruik gemaakt worden. ‘Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op het Deltafonds waarvoor anderhalf miljard euro per jaar beschikbaar wordt gesteld. Eigenlijk is er voor Bonaire helemaal niets geregeld terwijl daar de gevolgen van klimaatverandering heel ernstig zijn’, zegt De Haan. Hoe een concreet klimaatbeleid voor Bonaire er uit moet zien is nog onbekend. ‘Er is gewoon een enorm gebrek aan kennis en niemand weet wat er precies moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het daar nog leefbaar blijft.’

Bron: BNR