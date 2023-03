AntilliaansDagblad | Uitslag verkiezingen Bonaire definitief

Stembureau ziet geen reden voor hertelling

Kralendijk – De uitslag van de verkiezingen van 15 maart is definitief. Gisteren werd tijdens een bijeenkomst van het stembureau Bonaire door waarnemend gezaghebber en voorzitter Nolly Oleana bevestigd dat zowel de uitslag als de zetelverdeling blijft zoals die direct na de verkiezingen is vastgesteld met hier en daar een kleine verschuiving in het aantal stemmen.

Het stembureau heeft niet het vermoeden dat er sprake is van enige onrechtmatigheid tijdens de verkiezingen van vorige week. In geen van de dertien processen-verbaal wordt hier melding van gemaakt. Dit liet Oleana gistermiddag weten. Hiermee wordt het verzoek om een hertelling van de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) niet gehonoreerd. PDB wilde met de hertelling proberen om er een restzetel bij te krijgen. Deze restzetel is nu definitief met een miniem verschil van 66 stemmen naar de Union Patriotiko Boneriano (UPB) gegaan in plaats van naar de PDB.

De vergadering van het stembureau begon om 11.00 uur in de Pasangrahan. Tot dat moment had de PDB nog geen antwoord gehad op haar verzoek om hertelling, zo liet partijleider Clark Abraham het Antilliaans Dagblad kort voor aanvang van de vergadering weten. Tijdens de vergadering maakte Abraham gebruik van zijn spreekrecht. Hij wees de leden van het stembureau en Oleana op een aantal zaken die mis zijn gegaan. Zo waren volgens hem twee stembureaus opeens samengevoegd tot een en hij vroeg zich af wie de controleur controleert. Hij was duidelijk teleurgesteld en vroeg zich af waarom er niet punt voor punt is gereageerd op de bezwaren die door de PDB zijn ingebracht. Dat is volgens hem zoals is voorgeschreven. Oleana reageerde met de opmerking dat er wel degelijk op vijf afzonderlijke bezwaarpunten is gereageerd. Volgens hem en de leden van het stembureau is het vermoeden van een substantieel klein verschil in stemmen geen reden tot hertelling.

Uiteindelijk hebben 10.232 mensen een geldige stem uitgebracht. Bij de voorlopige uitslag waren dat er 10.252. De PDB heef geen 4.004 stemmen gekregen maar ‘slechts’ 3.957. De UPB stijgt licht van 2903 naar 2.908 stemmen en Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) daalt van 2.038 naar 2.034 zetels. De partij van Daisy Coffie (M21) ten slotte gaat van 979 naar 985 stemmen en stijgt dus een heel klein beetje. URB en 1 Union pa Pueblo komen uit op respectievelijk 62 en 268 stemmen. Voor de zetelverdeling in de eilandsraad maken de kleine verschuivingen niets uit. Zowel de PDB als UPB krijgen drie zetels, de MPB krijgt er twee en M21 een.

Bron: Antilliaans Dagblad