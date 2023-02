AntilliaansDagblad | Stinapa bereidt zich voor op sargassum

Kralendijk – Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) is begonnen met de voorbereidingen op de mogelijke komst van sargassum.

Rangers zijn druk in weer om opblaasbare drijvende ‘vangarmen’ neer te leggen in Lac Cai. Hiermee hoopt de organisatie te voorkomen dat het zeewier in de mangroven terechtkomt met alle gevolgen van dien.

In Lac Bay spoelt regelmatig sargassum aan. Het is een soort wier met gasgevulde besjes, waardoor het drijft en het komt in lange slierten van enkele meters vanuit de oceaan richting de Caribische zee. Soms drijft het precies richting een eiland en blijft het daar hangen. Dat is de laatste jaren het geval in Lac Bay. In de baai is het water ondiep en als het sargassum zich daar verzamelt, krijgt het niet genoeg zuurstof en gaat het dood en dat zorgt voor stankoverlast. Daarnaast haalt de plant, voordat hij doodgaat, veel zuurstof uit het water, wat niet goed is voor het leven in de zee. Daar komt bovenop dat Lac Bay een internationaal beschermd gebied is door zijn mangroves en zeeschildpadden. Daarom is het volgens Stinapa belangrijk dat het sargassum weggehaald wordt.

Na een oliebestrijdingsoefening in 2018 vroeg de stichting aan Rijkswaterstaat of de schermen die daarbij gebruikt werden ook tegen sargassum ingezet konden worden en dat bleek inderdaad te kunnen. Sargassum wordt door vrijwilligers en Stinapa opgeruimd, een arbeidsintensieve en zware klus onder erg warme omstandigheden. De schermen helpen om het sargassum op één punt te verzamelen, waardoor het opruimen gemakkelijker wordt. Wel moet er continu worden opgeruimd, anders wordt het te zwaar voor het scherm. In Lac wordt momenteel gebruikgemaakt van de oude schermen van Rijkswaterstaat, maar vorig jaar en dit jaar heeft Stinapa met geld van een subsidie zelf nieuwe aangeschaft. In totaal is er nu ongeveer een kilometer aan schermen beschikbaar.

Toch lijken de huidige olieschermen een tijdelijk middel. ,,Olie blijft vaak maar een paar dagen liggen, nu liggen de schermen weken in het water’, zo legde nautisch adviseur Richard van Belzen in 2020 uit. ,,Daarnaast zijn grote hoeveelheden sargassum zwaarder dan olie.” Samen met de havenmeester heeft hij destijds geadviseerd om een robuuster systeem aan te schaffen, wat meer kracht en gewicht aankan. Het wier is en blijft, zo zeggen de experts, een groot probleem. De verwachting is dat er alleen maar meer komt de komende jaren. Terwijl Bonaire nu de olieschermen gebruikt voor het opruimen, wordt gezocht naar een permante oplossing voor in de toekomst

