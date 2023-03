AntilliaansDagblad | Rapport benoemt knelpunten waterbeheer

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft onlangs het rapport van dijkgraaf Hein Pieper over integraal waterbeheer op Bonaire in ontvangst genomen. Na de heftige regenval en wateroverlast in november vorig jaar heeft de gezaghebber Waterschap Rijn & IJssel gevraagd om ondersteuning en kennisuitwisseling.

Begin 2023 is een delegatie van verschillende waterschappen op Bonaire komen kijken. Een week lang hebben zij samen met medewerkers van de directie Ruimte & Ontwikkeling (R&O) van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) de waterinfrastructuur van het eiland bekeken en met veel stakeholders gesproken om een eerste beeld te krijgen van de situatie. Het rapport geeft volgens de overheid een gedegen opsomming van maatregelen die op korte termijn genomen kunnen en moeten worden om te komen tot een duurzame en integrale waterhuishouding op het eiland. Daarnaast gaat het in op de middellange en lange termijn.

,,De aanpak zit niet alleen op het uitbaggeren van de rooien of het vergroten van opvangcapaciteit van bassins. We moeten dit integraal aanpakken. Vanuit het OLB bieden we het rapport nu aan bij diverse ministeries in Nederland om hier aandacht voor te vragen en we gaan de komende tijd verder met hen in gesprek. Daarnaast zetten we dit rapport in bij de VN-waterconferentie eind maart in New York”, aldus Rijna.

Volgens gedeputeerde James Kroon geeft het rapport heel praktische adviezen die direct helpen om een aantal knelpunten in de waterhuishouding aan te pakken.

,,We kunnen ons niet nog eens zo’n modderstroom permitteren zoals bij Harbour Village. Maar nu nog de nodige middelen. Onze bevolking is de laatste jaren enorm gegroeid en dat vergt grote investeringen in onze infrastructuur, inclusief het wegwerken van achterstallig onderhoud en de bouw van betaalbare woningen”, aldus Kroon die zegt optimistisch te zijn dat er in goed overleg met Den Haag een oplossing gevonden gaat worden.

Bron: Antilliaans Dagblad