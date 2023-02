AntilliaansDagblad | Overeenstemming bouw brandstofterminal Bonaire

Kralendijk – Na een evaluatie van projectscenario’s is er consensus bereikt tussen de stakeholders om de footprint van de nieuw te bouwen brandstofterminal te minimaliseren en alle brandstofbevoorradingsactiviteiten te concentreren op één locatie, te weten ten zuiden van Bonaire International Airport (BIA).

Dit staat in de eerste nieuwsbrief van Bonaire Brandstof Terminals (BBT), dat zegt tevens kansen te zien om op grote schaal duurzame energie op te wekken op Bonaire.

BBT is in april 2021 opgericht en is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat. Het bedrijf heeft als opdracht om ervoor te zorgen dat Bonaire over voldoende energie beschikt. Een hoofdtaak van BBT is momenteel het bouwen van een nieuwe brandstofterminal. Dit om de bestaande brandstofvoorziening betrouwbaarder en veiliger te maken. In de zomer van 2022 hebben BBT en Curoil een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuw te bouwen brandstofterminal nabij BIA. Curoil zal de terminal van BBT gaan huren, opereren en managen.

Het is een project voor de korte termijn en noodzakelijk om Bonaire van de nodige brandstof te kunnen blijven voorzien. Voor de bouw van de terminal zijn vergunningen nodig van zowel Rijkswaterstaat als van het lokale bevoegd gezag. Om de benodigde vergunningen te verkrijgen, moet eerst een milieueffectonderzoek (mer) uitgevoerd worden waarin uitgebreid en gedetailleerd in kaart wordt gebracht welke milieueffecten de bouw en de operatie van de terminal met zich meebrengen. De milieueffecten worden beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Dat is de situatie zoals die zou zijn geweest als BBT geen terminal zou bouwen.

Met het oog op de lange termijn onderzoekt BBT samen met partners de mogelijkheden om zon en wind om te zetten naar duurzame energie. In december 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidie van 10 miljoen euro toegezegd waarmee volgens BBT een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de realisatie van een toekomstig zonnepark op Bonaire. Behalve panelen voor de opwekking van elektriciteit, zal ook een flinke batterij deel uitmaken van de investering. Het doel van de batterij is het vergroten van de leveringszekerheid van elektriciteit op het eiland. Het zonnepark en de batterij zullen in samenwerking met ContourGlobal worden gerealiseerd. De geplande ingebruikname is september 2023. Voor 2023 is de investering ook al door ACM in ogenschouw genomen voor het vaststellen van de elektriciteitstarieven op Bonaire.

ContourGlobal en lokale overheden onderzoeken momenteel de mogelijkheden en vergunningen voor het realiseren van een groot nieuw windpark op de huidige locatie. Ook hier is het de bedoeling dat BBT voor een aanzienlijk deel deelneemt aan de investering om zodoende bij te dragen aan een matigend effect op de consumentenprijzen en aan het verduurzamen van de energievoorziening op Bonaire.

