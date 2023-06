AntilliaansDagblad | Is Bonaire al toe aan de Pride?

Van de inwoners hoeft het allemaal niet zo openlijk



Kralendijk – Nog nooit heeft het hijsen van vlag op Bonaire voor zoveel ophef gezorgd als afgelopen weekend. Opeens wapperde midden op de rotonde van de Kaya Internationaal de regenboogvlag, het symbool voor de LGBTQ+-gemeenschap.

De overheid was snel ter plaatste om de kleurrijke vlag naar beneden te halen en de vlag van Bonaire te hijsen. Correspondent Nathaly Evertsz van Caribisch Netwerk peilde deze week de meningen hierover op het eiland.

Voor het eerst vindt dit jaar op Bonaire vanaf 22 juni een Pride-viering plaats maar de start had niet slechter gekund. Het ongevraagd hijsen van de regenboogvlag zorgde voor boosheid en consternatie in de gemeenschap en voor woedende reacties op sociale media. De actie wordt beschouwd als respectloos. Inmiddels is bekend wie dit ‘op zijn geweten heeft’. Edwin Groeneveld liet op sociale media weten verantwoordelijk te zijn. ,,Maar totaal niet om iemand hier mee te beledigen, maar gewoon om de vrijheid van een ieder te vieren. En er hing geen vlag van Bonaire, er stond een lege mast”, schreef Groeneveld.

Het is voor het eerst dat de Pride op het eiland wordt georganiseerd. De organisator, EQ Bonaire, wil hiermee bewustzijn creëren en diversiteit vieren maar veel mensen hebben het incident van de regenboogvlag in verband gebracht met de Pride-viering. ,,We willen aangeven en benadrukken dat ons bestuur en onze leden niets te maken hebben met deze individualistische actie. We distantiëren ons compleet hiervan”, zo stelde EQ Bonaire afgelopen week in een reactie.

Dat homoseksualiteit een gevoelige onderwerp is, blijkt uit de verschillende reacties die Caribisch Netwerk op straat heeft opgetekend. ,,Er zijn altijd al homoseksuelen op het eiland geweest. Waarom moet het juist nu zo openlijk zijn? Het wordt ons opgedrongen.”, zegt een vrouw bij de supermarkt. Een ander is van mening dat het zijn zaken niet zijn dat iemand gay is en noemt het ‘gewoon aandachttrekkerij’. Veel mensen vragen zich af of Bonaire er al aan toe is om openlijk over homoseksualiteit te praten. Pogingen om in het onderwijs bewustzijn omtrent homoseksualiteit te creëren, lijken te falen doordat ouders dwars zijn gaan liggen. ,,Ik stuur mijn kind naar school om vakken te leren. Niet om over homoseksualiteit te praten”, zegt een verontwaardigde ouder. Maar een docent is het hier absoluut niet mee eens. ,,Het is een ontwikkeling in de hele wereld. Of de Bonairiaan het wil of niet, we kunnen de wereld niet buiten houden. We moeten onze kinderen juist goed informeren zo voorkom je onbegrip en haat.”

Ook binnen de politiek wordt verschillend gedacht. Politieke partij M21 onderstreept dat het hier gaat om de rechten van de mens. ,,Onthoud altijd dat wij allen gelijk zijn en laten we elkaar en respecteren en laten zien dat, wat het verschil ook moge zijn, wij in vrede met elkaar kunnen leven op dit klein stukje rots”, aldus partijleider Daisy Coffie. Politiek leider van Union Revolushon Boneriano (URB), Suzanne Thodé, zou willen dat de religieuze leiders ook met een reactie komen en noemt hen lafaards. ,,Waar zijn de religieuze leiders gebleven? Waarom komt geen pastoor in het openbaar verklaren dat dit tegen Gods wil is?”, aldus Thodé.

Waarnemend gezaghebber Nolly Oleana reageerde eerder deze week met de oproep om rustig te blijven. ,,Ik wil benadrukken en eenieder oproepen elkaar te respecteren alsook de normen en waarden van onze gemeenschap door niet publiekelijk provocerend gedrag te vertonen. Laten we elkaar in elkaars waarde laten, zodat we zichtbaar zijn als het bescheiden en vredelievende Bonaire”, aldus Oleana.

