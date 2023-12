Democracy now! | Wednesday, December 6, 2023

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen (BOG) is de eerste overheids-nv die ‘up to date’ is met de financiële verantwoording.

De accountant heeft op 20 oktober van dit jaar de jaarrekening 2022 met een goedgekeurde verklaring overhandigd. De jaarrekening van TCB wordt volgende week verwacht, zo liet Bonaire Holding Maatschappij (BHM) maandag weten.

De cijfers van BOG geven volgens de onafhankelijke accountant een realistisch beeld van de financiële situatie van deze vennootschap. Op 11 december wordt de jaarrekening in een algemene vergadering van aandeelhouders door BHM vastgesteld.

Niet alleen BOG doet het goed. BHM laat weten nog in afwachting te zijn van de jaarrekening 2022 van Tourism Corporation Bonaire (TCB), die volgende week samen met een goedgekeurde accountantsverklaring wordt aangeboden. Daarmee is TCB de tweede dochteronderneming van BHM die de achterstand heeft weten in te halen. Dat het niet met alle dochtermaatschappijen zo spoedig verloopt bleek vorige week toen er onenigheid ontstond tussen de directie van Selibon nv en BHM. Het is Selibon-directeur Rudsel Leito niet gelukt om een jaarrekening te presenteren. Sterker nog, het bedrijf loopt jaren achter. Leito stelde vorige week dat niet hij, maar BHM verantwoordelijk is voor de jaarrekeningen van Selibon. Deze uitlating ontlokte een stevige reactie van ceo Adely Susana-Jansen van BHM, dat dit toch echt Leito’s verantwoordelijkheid is die dit gisteren tegenover het Antilliaans Dagblad bevestigde.

Uit het persbericht van maandag blijkt dat de ondernemingen niet altijd zelf verantwoordelijk zijn. Ze kunnen om hulp aankloppen bij BHM. ,,Normaliter zijn de directies van elke overheids-nv zelf verantwoordelijk voor de financiële huishouding, echter zowel BOG als TCB hebben ervoor gekozen om de administratie aan BHM uit te besteden. BHM is dankbaar voor het vertrouwen, temeer omdat het beoogde resultaat behaald is”, aldus Susana-Jansen.

Directeur-bestuurder Adely Susana-Jansen is sinds eind 2020 aangesteld om voornamelijk aan de verbetering van ‘corporate governance’ van de nv’s die onder BHM vallen te werken. ,,Toen ik begon trof ik rampzalige financiële huishoudens aan. De nv’s liepen jaren achter met hun cijfers. De laatst gecontroleerde jaarcijfers waren van 2015. Ik ben dan ook supertrots dat het dochtermaatschappijen BOG en TCB nu dan toch is gelukt om de financiën in zo’n korte tijd op orde te hebben.”

Inhaalslag jaarrekeningen overheids-nv’s

Toen Adely Susana-Jansen in 2021 aantrad als ceo van Bonaire Holding Maatschappij (BHM) had geen van de in totaal 10 overheids-nv’s de financiële verantwoording op orde. De laatste jaarrekeningen dateerden uit 2015. Dat zowel BOG als TCB deze achterstand volledig hebben ingehaald noemt zij gisteren tegenover het Antilliaans Dagblad ‘een hele prestatie’.

BOG en TCB zijn volgens Susana-Jansen kleinere organisaties die niet veel financiële ruimte hebben. Daarom hebben ze gebruikgemaakt van de managementovereenkomst waarin staat dat er bij BHM om ondersteuning gevraagd kan worden. BHM huurt voor dit doel een financieel deskundige in. Maar de directie van de onderneming moet hier zelf om vragen want BHM mag zich niet bemoeien met de interne aangelegenheden en klaarblijkelijk heeft Selibon hier niet voor gekozen. De ceo van Selibon, Rudsel Leito, bevestigde gisteren tegenover deze krant dat zijn bedrijf op dit moment inderdaad zelf verantwoordelijk is en dat er hard aan wordt gewerkt om de jaarrekeningen af te krijgen.

Volgens Susana-Jansen is die van 2019 inmiddels klaar en wordt er gewerkt aan 2020 en 2021. Pas wanneer die door de accountant zijn gecontroleerd kan worden begonnen aan de jaarrekening van 2022. Zij komt met nog een paar voorbeelden. Voor Telbo geldt hetzelfde als voor Selibon. Ook bij het vuilverwerkingsbedrijf is 2019 inmiddels klaar. Voor BonLab is een andere keuze gemaakt. De jaarrekeningen 2018 tot en met 2022 zijn wel klaar, mede door hulp van BHM, maar niet gecontroleerd door de accountant. Vanwege de complexiteit heeft de accountant volgens Susana-Jansen aangeraden om een balansonderzoek te doen per eind 2022 zodat vanaf dat punt met een schone lei kan worden begonnen.

Bron: Antilliaans Dagblad