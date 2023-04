AntilliaansDagblad | Coronacrisis zette Rijna aan het denken

‘Nuttig om een ‘eigen’ vertegenwoordiger te hebben in EU- en VN-kringen’



Kralendijk – Toen gezaghebber Edison Rijna in 2020 voor een nieuwe periode van zes jaar werd herbenoemd, was het zijn intentie de termijn vol te maken. Maar wat hem aan het denken heeft gezet over zijn eigen toekomst en ambities is de coronacrisis.

Dit schrijft hij in het voorwoord van de laatste Bon Bini Bonaire (BBB) die onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgebracht.

Bon Bini Bonaire is een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber dat halfjaarlijks verschijnt en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in Bonaire en zijn inwoners. In deze voorjaarsuitgave wordt teruggeblikt op het Koninklijk bezoek eerder dit jaar en zijn er artikelen over de klimaattafel, zonne-energie, waterbeheer, Greenpeace en het politiekorps. Maar allereerst legt Rijna uit wat hem heeft bewogen om tijdens zijn tweede ambtstermijn te vertrekken.

,,De coronacrisis was, kan ik u verzekeren, een zware tijd waarin ik niet alleen het leed van vele eilandgenoten van nabij heb gevoeld, maar ook moeilijke besluiten heb moeten nemen die grote impact hadden op de manier waarop wij met elkaar omgaan en op onze economie, zoals het sluiten van de grenzen voor toerisme”, aldus Rijna. Per 18 april gaat hij een nieuwe functie bekleden: speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika.

Rijna heeft het in zijn voorwoord over de positieve ontwikkelingen van na de corona. ,,In 2022 kwamen meer toeristen naar Bonaire dan in het pre-coronajaar 2019. De werkloosheid is laag en er zijn mooie initiatieven, bijvoorbeeld het verduurzamen van de energieproductie waardoor de tarieven omlaag kunnen. Tegelijkertijd heeft ook onze gemeenschap te maken met een hoge inflatie.” Rijna spreekt de hoop uit dat het kabinet haast maakt met het vaststellen van een sociaal minimum en het – in overleg met werkgevers en vakbonden – verhogen van het wettelijk minimumloon en de invoering van een vorm van WW als vangnet.

Ruim een jaar geleden heeft het bestuurscollege hem aangewezen om de banden met de Europese Unie aan te halen. ,,Na mijn eerste werkbezoeken aan Brussel is het bij mij gaan kriebelen. Er is voor Bonaire en de zustereilanden veel voordeel te behalen uit de relatie met de EU. Maar dan moet je er wel meer tijd aan besteden om contacten te leggen en te onderhouden.” Dat gaat volgens hem ook op voor onder de Verenigde Naties vallende organisaties die iets voor de eilanden kunnen betekenen.

,,Dat netwerken is iets dat je naast een al meer dan dagvullend bestaan als gezaghebber er niet even bij doet. Ik ben er mede door mijn deelname aan de recente VN Waterconferentie van overtuigd dat het voor het Caribisch deel van het land nuttig is een ‘eigen’ vertegenwoordiger te hebben die in EU- en VN-kringen kansen opspoort en helpt deze te benutten”, aldus Rijna. Hij zegt dat de nieuwe functie een taak is die bij zijn ondernemersachtergrond past. ,,Tegelijkertijd realiseer ik me dat de verantwoordelijkheid groot is. In mijn nieuwe rol blijf ik overigens de belangen van de Bonairiaanse samenleving onverminderd behartigen.”

Bron: Antilliaans Dagblad