AntilliaansDagblad | Bijzondere prestatie dertienjarige

Kralendijk – Eigenlijk stond Bobbi-Lynn helemaal niet op de startlijst voor de wedstrijden die van 27 juli tot 5 augustus plaatsvonden op Fuerteventura.

Het evenement werd georganiseerd door de Professional Windsurfers Association (PWA) waarvan de huidige en voormalige leden behoren tot de allerbeste windsurfers ter wereld. Toch wilde ze deze kans niet zomaar voorbij laten gaan. Ze stuurde een zogenoemde ‘wildcard’ in en kreeg tien dagen voordat de wedstrijden zouden beginnen een mailtje dat ze mee mocht doen. ,,Dat was wel even schrikken. We moesten alles nog regelen, tickets kopen en dan met het hele gezin naar Fuerteventura”, aldus vader Jelmer de Jong. Haar zussen Kitt en Lone, een tweeling van 11 jaar, gingen natuurlijk ook mee. Niet om aan de wedstrijd mee te doen want hoewel ze steeds beter worden is dat voor hen nog niet aan de orde. Bobbi-Lynn en haar zussen windsurfen pas drie jaar maar volgens velen, en zeker volgens hun vader die eigenaar is van het surfcentrum Jibe City op Sorobon, zijn het natuurtalenten.

Bobbi-Lynn begon pas met windsurfen toen ze tien jaar was en op Bonaire kwam wonen. Ze is volgens haar vader enorm gedreven, verdiept zich samen met hem in de techniek en traint heel veel. Voor wat dat laatste betreft zijn de omstandigheden perfect, ouders die een surfschool runnen en een huis vlak bij Sorobon. ,,We bekijken samen veel video’s met trucs en tricks die ze daarna in de praktijk kan brengen. Ze heeft de natuurlijke drive in zich om optimaal te presteren en kan zelfs humeurig worden wanneer er een dag te weinig wind staat.” Ze traint zo hard om later wereldkampioen te worden, zo vertelde ze het Duitse jeugdjournaal dat op Fuerteventura opnames maakte. Nu is ze dus in Duitsland en ook in Frankrijk al een ‘beroemdheid’ terwijl de Nederlandse en Caribische media er geen aandacht aan hebben besteed en dat steekt wel een beetje.

Haar prestaties zijn wel opgevallen bij een grote speler op windsurfgebied, Starboard. Ze sponsoren haar met de beste en nieuwste planken en zij en haar zusjes behoren tot het Starboard kampioensteam. Behalve materiele hulp betekent dit ook dat ze met raad en daad worden bijgestaan. ,, Waar talent en toewijding samenkomen in een verzorgende omgeving, worden nieuwe sterren geboren. We zijn verheugd dat ze zich bij het team voegen en we de kans krijgen om hen te ondersteunen bij het najagen van hun dromen”, zo is te lezen op de website van Starboard. Volgens haar vader staat er nu ook een sponsor in de startblokken die de zeilen wil sponsoren. ,,En dan is het plaatje compleet.”

De PWA organiseert ook wedstrijden voor de jeugd. In oktober is er weer eentje in Turkije en deze wedstrijden zijn bedoeld om de kinderen langzaam voor te bereiden op de competitie voor volwassenen. ,,Maar eigenlijk heeft ze die stap nu overgeslagen”, zo meldt haar vader trots. ,,Toch gaat ze in oktober wel meedoen in Turkije om zich te meten met kinderen van haar eigen leeftijd.” Dat ze graag professioneel surfer wil worden betekent niet dat ze haar school gaat verwaarlozen, daar is ze van overtuigd. Ze zit op het VWO en zegt er alle vertrouwen in te hebben het leren en sporten goed te kunnen combineren. Dat het werk op school volgens haar wel wat zal toenemen is voor haar geen belemmering.

