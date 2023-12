Opinie | Nieuwe gokwet Curaçao lijkt gemiste kans op transparantie en strijd tegen witwassen

Meer lokale producten na ingrijpende uitbreiding



Kralendijk – Bonaire DailyFresh kondigt de aanstaande overname en uitbreiding aan door agri-ondernemer Edward van Wonderen, bekend om zijn expertise in duurzame landbouwpraktijken.

Voor deze plannen wordt Van Wonderen gesteund door een investeerder die gevestigd is op Bonaire.

Bonaire Daily Fresh is een toonaangevend bedrijf in de lokale land- en tuinbouwsector op Bonaire en is gevestigd op het LVV-terrein. Het heeft ervaring opgebouwd in de lokale productie van verse, biologische groenten. ,,Onder leiding van Van Wonderen zal het bedrijf fors uitbreiden en haar bijdrage aan de lokale gemeenschap verder vergroten. Na vijf jaar hard werken is het tijd om het stokje over te dragen”, aldus medeoprichter Bob Janssen.

Het plan is dat het bedrijf zich verder gaat ontwikkelen met de ondersteuning en expertise van Van Wonderen, die momenteel een greenhouse van 5.500 m2 op Curaçao bouwt. Op Bonaire staat een uitbreiding gepland van ruim 3.200 m2, waarin een geavanceerd hydroponic-systeem wordt geïnstalleerd. Dit systeem is in staat om in optimale omstandigheden jaarlijks ongeveer 900.000 kroppen sla te produceren, naast andere bladgroenten, kruiden en microgroenten.

Het doel is volgens Van Wonderen om betaalbare, verse producten te kweken voor de lokale consumptie en deze te leveren aan groothandels, supermarkten, horecagelegenheden en rechtstreeks aan particulieren tijdens een wekelijkse versmarkt.

,,We willen Bonaire minder afhankelijk maken van dure en vervuilende import en tegelijkertijd de lokale economie en werkgelegenheid ondersteunen”, aldus Van Wonderen, die het baanbrekende werk van Bonaire DailyFresh benadrukt. ,,We gaan, net als de oprichters, niet in de grond kweken maar op water. We zijn buitengewoon enthousiast om de missie voort te zetten, ondersteund door de kennis, ervaring en steun van alle betrokkenen op Bonaire. Samen streven we ernaar om dit project tot een inspiratiemodel te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzame land- en tuinbouw.”

Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden, die in februari 2024 zullen beginnen, blijft Bonaire DailyFresh operationeel en zal het bedrijf de productie op peil houden om supermarkten en andere afnemers te voorzien van hoogwaardige lokale verse producten. De voltooiing van de uitbreiding wordt verwacht tegen de zomer van 2024.

Bron: Antilliaans Dagblad