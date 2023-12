ParadiseFM | Venezolaanse president prijst relatie met ABC-eilanden

Voorkomen prijsstijgingen is gezamenlijke verantwoordelijkheid



Kralendijk – Unkobon en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben afgesproken om samen onnodige prijsstijgingen te voorkomen. Op korte termijn wordt er een aantal acties opgezet. Dit maakte consumentenbond Unkobon dinsdag bekend.

Per 1 januari gaan de minimumlonen omhoog van 1.240 dollar naar 1.570 per maand en in juli volgt een verdere verhoging naar 1.750 dollar. De stijging van 26,6 procent in januari zorgt voor een flinke koopkrachtstijging voor de laagstbetaalden op Bonaire. Een keerzijde van de medaille is dat het voor werkgevers met veel laagbetaalde werknemers een forse kostenstijging betekent die kan leiden tot prijsstijgingen. ,,Omdat daarmee een deel van de stijging van de lonen op zou gaan aan hogere prijzen moeten prijsstijgingen worden beperkt tot wat echt nodig is om de stijging van loonkosten op te vangen”, aldus Unkobon. De bond is van mening dat zowel de werkgevers als de overheid, maar ook de consumenten op Bonaire hier op moeten toezien.

De werkgroep sociaal minimum van Unkobon heeft op 18 december met gedeputeerden Nina den Heyer en Clark Abraham een aantal afspraken gemaakt. De consumentenbond komt met een voorlichting welke prijsverhogingen per branche redelijkerwijs te verwachten zijn. Niet in alle branches zijn prijsstijgingen te verwachten, dat hangt af van het aandeel van de loonkosten in de omzet. Unkobon heeft vorige week in een persbericht uitgelegd hoe de prijsstijging wordt berekend die redelijkerwijs het gevolg is van de stijging van de loonkosten in de supermarktbranche en zal voor de belangrijkste branches op Bonaire een dergelijke berekening maken en publiceren. Verder is afgesproken dat er een meldpunt voor oneerlijke prijsverhogingen komt omdat volgens de twee partijen de verwachting is dat er bedrijven zijn die prijzen veel te veel gaan verhogen door onzekerheid en gebrek aan kennis, of door bewust misbruik te maken van de situatie en extra winst te behalen. ,,Voor het signaleren van deze oneerlijke prijsverhogingen heeft de consument een signalerende rol. Er komt een door de gedeputeerden gefaciliteerd meldpunt waar inwoners de prijsverhogingen kunnen melden.”

Ondernemers waarvan veel meldingen binnenkomen kunnen een telefoontje of een bezoek verwachten waarin om uitleg wordt gevraagd. Vervolgens wordt er hulp aangeboden. Bij bewust misbruik kan er worden gerekend op negatieve publiciteit en in het uiterste geval kan de gedeputeerden worden gevraagd om maatregelen te nemen. In de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft gedeputeerde Abraham aangekondigd dat hij bij gebleken misbruik gebruik zal maken van maatregelen in het kader van de Prijzenwet BES.

Ten slotte is afgesproken dat er een helpdesk komt voor ondernemers omdat er momenteel veel onzekerheid heerst. Dat kan er volgens Unkobon toe leiden dat goedwillende ondernemers voor de zekerheid prijzen onnodig gaan verhogen. Unkobon zegt zeer tevreden te zijn met de afspraken die zijn gemaakt. ,,Onnodige prijsstijgingen voorkomen is beter dan achteraf die prijsstijgingen ongedaan maken. Daarom zullen acties nog voor de kerst moeten plaatsvinden.”

Bron: Antilliaans Dagblad