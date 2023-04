PBC | Voormalig docent, programmamaker, journalist en literatuurwetenschapper Jos de Roo overleden

Persbureau Curacao

ERMELO – Voormalig docent, programmamaker, journalist en literatuurwetenschapper Jos de Roo is afgelopen zaterdag overleden. Sinds 2003, na zijn pensionering, was hij correspondent op Aruba voor Radio Nederland Wereldomroep.

De Roo studeerde voor onderwijzer, behaalde zijn aktes M.O.-A ( 1969) en –B (1973) en zijn kandidaats Nederlandse taal- en letterkunde in 1974. Hij werkte na het behalen van zijn aktes als onderwijzer in Dordrecht en Waddinxveen. Van 1970 tot 1973 in Paramaribo en daarna tot 1979 op Curaçao, onder meer als docent op het Radulphus College. Daarna ging hij weer naar Nederland om in 1983 programmamaker te worden bij de Caraïbische afdeling van de Wereldomroep, tot aan zijn pensionering in 2002.

De Roo werkte verder als eindredacteur van de boekenpagina van de Amigoe di Curaçao, eindredacteur van het cultureel radioprogramma Studio Zes op Curaçao en literair recensent voor het dagblad Trouw. Sinds 2003 was hij correspondent op Aruba voor Radio Nederland Wereldomroep.

De Roo publiceerde verschillende boeken over het Caraïbisch gebied en bouwde met zijn recensies over Antilliaanse en Surinaamse literatuur in Trouw een reputatie op van scherpzinnig scribent met een bijzonder oog voor het bijzondere karakter van de Caraïbische cultuur.

Verder schreef hij tal van artikelen in tijdschriften als De Gids, Bzzlletin, Mutyama, Oso, en in bundels als Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud: Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus Arion.

De Roo promoveerde in 2014 bij de leerstoel Nederlands-Caraïbische letteren aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Praatjes voor de West; de Wereldomroep en de Antilliaanse en Surinaamse literatuur 1947-1958.

Jos de Roo is tachtig jaar oud geworden

Bron: Persbureau Curacao