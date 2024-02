Democracy now! | Thursday, February 15, 2024

In opdracht van het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft de Kustwacht 29 vechthanen in beslag genomen tijdens een controle op een boot afkomstig uit Aruba.

Dat is al op 31 januari gebeurd, maar het OM heeft het pas woensdagmiddag bekend gemaakt. Bij controle op de boot bleek dat er volgens de papieren toestemming was om 37 levende kippen en gewone hanen naar Curaçao te exporteren, terwijl er in werkelijkheid 29 vechthanen aan boord waren. De import van deze beesten is niet toegestaan, ook zijn hanengevechten illegaal op de ABC-eilanden. De kapitein kreeg daarom de optie om terug te keren naar Aruba of ze in beslag te laten nemen. Daarop besloot hij afstand te doen van de dieren.

Tijdens de controle gaf de bemanning aan dat hun eindbestemming Bonaire was en niet Curaçao. Op beide eilanden is import van vechthanen niet toegestaan. De kapitein overlegde eerst met de eigenaar van de dieren op Bonaire. Daarop is besloten de beesten in te leveren. De Kustwacht heeft de dieren na inbeslagname overgedragen aan de Veterinaire dienst op Curaçao.

Bron: ParadiseFM