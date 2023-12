Extra | Journaal 13 december 2023

Een vierde levenloos lichaam is dinsdagochtend uit het water bij Aruba gehaald door de Kustwacht. Dat maakt de Kustwacht Caribisch gebied bekend.

Het lichaam is overgedragen aan het Korps Politie Aruba voor verder onderzoek. In totaal zijn er nu vier doden uit zee gehaald, waarvan twee vrouwen en een man. Van een lichaam is het geslacht nog onbekend.

De tocht van Venezuela naar Aruba is volgens de Kustwacht een erg gevaarlijke tocht: de zee is ruw en onvoorspelbaar, de boten zijn vaak niet zeewaardig en booteigenaren nemen doorgaans te veel mensen aan boord. Daarnaast zijn de vaartuigen vaak niet voorzien van goede reddingsmiddelen, wat een groot risico vormt voor de personen aan boord.

Twee mensen kwamen in de nacht van zondag op maandag illegaal in Aruba aan land. Ze zochten hulp bij inwoners en gaven aan dat hun boot met een groep ongedocumenteerden op zee zou zijn omgeslagen.

Drie lichamen werden maandag al geborgen. Het onderzoek loopt nog.

