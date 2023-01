NTR | Ontwerper en muzikant Darwin Winklaar, ‘Arubaanse multi-talent die mode overstijgt’

Hij droomde ervan om mode te studeren, begon aan die studie, maar dreigde zijn Arubaanse identiteit en zichzelf te verliezen. De Arubaanse Darwin Winklaar alias NIÑO DIVINO blijkt een multi-talent.

Alsof hij zijn eigen Caribische identiteit maar moest opgeven voor de Europese, zo voelde zijn studententijd aan de bekende Rietveld Academie. Veel leren over Europese kunstenaars, maar weinig mogen doen met zijn Arubaanse identiteit. Van iedereen hoorde hij vervolgens dat hij te veel emoties toonde.

Buiten in Amsterdam kreeg de Arubaan weer te horen dat hij ‘exotic’ en ‘too colourful’ is. Het leidde allemaal tot een depressie, waarin hij zichzelf dreigde te verliezen.

Dekoloniseren via kunst

Dankzij een stage op Aruba, leerde hij meer over zichzelf door onderzoek te doen naar cultuur, rituelen en religies. Hij zag trauma’s die zijn veroorzaakt door het koloniaal verleden van Nederland, vertelt hij.

Bij zijn afstuderen wist hij docenten te overtuigen dat wat hij als kunstenaar maakt bijzonder is.

In zijn muziek en clips spelen ‘het oude geloof’ en spiritualiteit ook een grote rol. “Wij zijn kunukero’s, farmers en sjamanen. Als kind zag ik mijn moeder bezig met Afro-Caribische helingsrituelen, vermengd met rooms-katholieke gebruiken.”

“Onze gebruiken zijn géén hekserij”, benadrukt hij. “Wij moeten accepteren dat dit een van de manieren is om te gaan dekoloniseren.”

Afrekenen met het verleden

Winklaar is niet alleen mode-ontwerper. Onlangs heeft hij het album Anemoia uitgebracht. Als artiest wil NIÑO DIVINO namelijk afrekenen met het verleden.

Tijdens zijn jeugd in de wijk San Nicolas had hij ‘geen rolmodellen om naar op te kijken’. Met zijn muziek verwerkt hij zijn jeugdtrauma’s uit Aruba en vergeeft hij de ‘bullies’.

In een van zijn clips is een bekend automerk te zien. Het is voor hem het symbool van de ‘macho-mannen’ op Aruba die hem pijn hebben gedaan. “Door foto’s te maken van een Toyota Tercell, door ermee te praten, ervoor te zingen, genees ik van de oude pijn.”

Het nummer MALIDATAS LAGRAMIAS gaat over gang-leden en homofobie, maar ook over samen helen. Wat opvalt is hoe hij zich het woord ‘mariku’ (flikker) op een positieve manier toe-eigent in het nummer.

Awards voor Darwin Winklaar Wat hij doet, overstijgt mode, zo oordeelt een panel van modeprofessionals van de Amsterdam Fashion Week. Hij heeft namelijk de Lichtingprijs 2020 gewonnen. Hij is daarna weer in Amsterdam gehuldigd met de award ‘Caribisch talent van het jaar 2022’. De vereniging Antilliaans Netwerk ziet in Winklaar een ‘veelbelovend multi-talent’: niet alleen als het gaat om mode, maar ook met zijn storytelling, dans en muziek.

Bewust Papiamento én Spaans

Bijna elk lied gaat over verbinden met de voorouders en daar horen ook de zangers van vroeger bij, vindt hij.

De nummers zijn in het Papiamento en het Spaans, omdat dat de taal is waarin de Arubaanse artiesten van vroeger optraden, vertelt hij. “Ze gingen naar Venezuela voor de opnames. Ik wil helpen hun namen terug te brengen in de herinnering.”

Voor zijn nummers en videoclips doet hij veel onderzoek en probeert hij ook veel vast te leggen. “Wat wij te weinig doen, is het het documenteren”, zegt Winklaar. “Alleen zo help je artiesten hun naam terug te brengen en kun je de jeugd inspireren.”

