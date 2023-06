NTR | OM Aruba wil forse straffen bij zwendel met vaccinatiebewijzen

Tussen maart tot december 2021 vervalsten drie oud-ambtenaren van Directie Volksgezondheid (DVG) volgens het Openbaar Ministerie ministens zestig vaccinatiebewijzen.

Het drietal zou met de zwendel bijna 25.000 florin hebben verdiend. Ambtelijke corruptie, vindt het OM, waarvoor een celstraf, taakstraf en geldboete wordt geëist.

De actie van de verdachten in de zogenaamde Anglo-zaak ondermijnt niet alleen het vaccinatiesysteem en de overheid, maar brengt ook schade aan het vertrouwen in de gezondheidzorg van Aruba, meent het OM. “De verdachten hebben geen misbruik gemaakt van het vaccinatiesysteem voor morele ongehoorzaamheid, maar omdat eraan te verdienen was. En dat maakt het bijzonder kwalijk.”

Daarom eist justitie voor twee van de verdachten, G.O. en M.M., een celstraf van 18 maanden waarvan een jaar voorwaardelijk. Voor verdachte J.R. komt er nog vier maanden extra op de eis, wegens cocaïnebezit. Naast een gevangeniscel eist het OM ook voor alle drie een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 2500 florin.

Meer dan 60 registraties

De verdachten gaven toe een aantal registraties te hebben ingevoerd, maar ontkennen dat het om ruim 60 registraties zou gaan. O. en M. werden eerst benaderd op straat om een vaccinatiebewijs te regelen tegen betaling. Daarna volgden er meer verzoeken.

Uit verklaringen blijkt dat het telefoonnummer van verdachte M. door verschillende mensen opgeslagen was onder de naam ‘vacuna’ oftewel vaccinatie. Hij verklaarde zelf tijdens de behandeling van de zaak: “Op straat werd ik benaderd door mensen die ik zelf niet kende. Bijna iedereen wist dat we bij de DVG werkten.”

Op de inloggegevens van O. werden 62 vaccinaties geregistreerd van mensen die geen prik hebben gehad. “Ik sta achter de vijf of zeven namen die ik heb ingevoerd, maar de rest is niet van mij”, verklaarde O.

Veel geregistreerde namen zijn ruim voor de openingstijden van de prikpost bij sporthal Centro Deportivo Libertador Betico Croes ingevoerd.

Mogelijk honderden valse vaccinatiebewijzen

Volgens het OM kan het aantal valse vaccinatiebewijzen veel hoger zijn, mogelijk wel honderden bedragen. Behalve de registraties die zijn gedaan voordat de prikpost open ging, zijn er tijdens werktijd ook namen ingevoerd van mensen waarvan het OM weet dat ze geen prik hebben gehad.

Toen O. op heterdaad werd betrapt tijdens het invoeren van zo’n valse registratie, volgde direct ontslag. M. schakelde de hulp van R. in. Die gebruikte de inloggegevens van een andere DVG-medewerker om namen in te voeren vanaf het huisadres van M.

Verdachten M. en R. zouden ook plannen hebben gehad om het computersysteem van de dienst te ‘hacken’ bij de volgende geplande massa-vaccinatie. Zo konden ze betalingen verrekenen van mensen die al betaald hadden, maar nog niet in het bezit waren van een vaccinatiebewijs. Dat blijkt uit de telefoongesprekken die het OM heeft onderzocht.

Vaccinatiefraude voor een lunch van Wendy’s

O. zou voor de valse registraties een ‘sociale gift’ hebben gekregen in de vorm van een lunch bij fastfoodketen Wendy’s. Verdachte R. wilde zijn neef M. in nood helpen, die bedreigd zou zijn door zogenaamde ‘antivaxxers’. Allebei verrichten een vriendendienst, aldus de verdediging van de verdachten.

Volgens het OM was er echter sprake van ambtelijke corruptie. Verschillende mensen verklaarden dat zij voor hun vaccinatiebewijs hebben betaald, terwijl ze niet geprikt zijn. Hierbij ging het om bedragen van 400 florin per persoon, zo stelt het OM.

Dat de verdachten contractanten waren maakt niet uit. Een ambtenaar is volgens het Openbaar Ministerie iemand die onder toezicht van de overheid is aangesteld en daar vallen de verdachten ook onder.

‘Spontaan, simpel en stom’

Bij een veroordeling tot een gevangenisstraf gaan alle drie de verdachten gelijk naar de Korrektie Instituut Aruba (KIA), omdat het OM de voorlopige hechtenis wil opheffen na de uitspraak.

Advocaat Diana Emerencia noemt dit en de strafeis van het OM ‘buiten alle proporties’. Ze verwijst naar andere corruptiezaken zoals die van oud-ministers Benny Sevinger (Avestruz) en Paul Croes (Ibis) die groter in omvang zijn geweest, maar die politici bleven op vrije voeten in afwachting van hun hoger beroep.

Advocaat Desiree Croes vindt het eerder een ‘family affair’ dan een criminele organisatie. “Het was spontaan, simpel en stom”, aldus Croes over het handelen van M. De rechter doet op 6 juli uitspraak.

Bron; NTR/CaribischNetwerk