NTR | ‘Nederlandse journalisten worden voorgetrokken tijdens koninklijk bezoek’

De opstelling van de Nederlandse pers tijdens van het bezoek van de koninklijke familie aan de Caribische delen is allesbehalve koninklijk voor Arubaanse journalisten. Op verschillende plekken moeten zij aan de kant gaan voor Nederlandse journalisten.

Arubaanse journalisten merken tijdens hun werk dat de Rijksvoorlichtingsdienst Nederlandse media een voorkeursbehandeling geeft om ‘mooie shots’ te maken. Volgens journalisten uit Aruba gaat het niet om incidenten, maar is het een patroon.

‘Wij doen ook ons werk’

“Bij de aankomst van de Oranjes bij het Wilhelminaplein waren er al irritaties merkbaar bij leden van het rampenteam”, vertelt correspondent Melissa Stamper. “Zij moesten het programma in goede banen leiden, maar de Nederlandse pers houdt zich vaak niet aan de protocollen. Zo willen ze bijvoorbeeld zelf bepalen waar ze staan bij de aankomst van de koning.”

Stamper vertelt dat even verder op de route de gemoederen opnieuw oplopen in het persvak voor het parlementsgebouw. “Ik word samen met andere Arubaanse verslaggevers meerdere keren dringend verzocht om opzij te gaan, zodat de Nederlandse pers ‘mooie shots’ kan maken. Terwijl de Arubaanse pers zich ook heeft geregistreerd om het bezoek van het koningshuis te volgen en dezelfde rechten heeft als de Nederlandse pers.”

“De verzoeken om plaats te maken komen niet van de Nederlandse journalisten, maar van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).”

De RVD verzoekt ook de Arubaanse nationale televisiezender om plaats te maken voor een Nederlandse omroep, hoort correspondent Stamper.

“Wij doen ook ons werk”, reageert een Arubaanse cameraman. “We zijn op onze plaats gebleven en trokken ons daar niks van aan.”

De irritaties lopen verder op

Op de tweede dag van het bezoek aan Aruba escaleert de situatie bij het nationaal natuurreservaat Arikok. Twee journalisten uit Nederland worden bijna opgepakt, omdat ze zich niet aan de veiligheidsmaatregelen houden. Ze binden pas in nadat het hoofd van de RVD hen erop attendeert dat de Arubaanse autoriteiten bevoegd zijn om hen te arresteren.

Later bij de aloë-fabriek gaat het weer mis. Er is een aanvaring tussen de Arubaanse politie en enkele journalisten uit Nederland. Vanaf dat moment ontstaat er een grimmige sfeer tussen de groep Arubaanse en de groep Nederlandse journalisten. “Dat was ook voelbaar op andere locaties die de Oranjes bezochten”, vertelt onze correspondent.

‘Kinderen worden opzij geduwd’

Een ouder reageert op de Facebook-pagina van premier Wever-Croes op een foto waarop de Nederlandse pers poseert. “Niet zo blij met het gedrag van sommigen. Ze hebben de dansers opzij geduwd in San Nicolas, waardoor het optreden niet soepeltjes ging. Mijn kind is twaalf en ze hebben haar ook opzij geduwd.”

“Ook mijn kind vertelde me over hun gedrag”, reageert een ander. “Ze doen alsof ze de baas zijn over Aruba.”

Irritaties onder Arubaanse ambtenaren

De ervaringen van de Arubaanse journalisten worden bevestigd door zowel de Arubaanse autoriteiten als door de overheidscommissie die het programma verzorgt. De voorzitter Nicole Hoevertsz spreekt over ‘soms een gespannen sfeer’ bij de pers. “Het gedrag van de Nederlandse pers blijkt af en toe wel op problemen te stuiten. Dat heeft de politie ook aangegeven.”

‘Geen incidenten, het is een patroon’

Correspondent Sharina Henriquez doet voor de derde keer verslag van een koninklijk bezoek op Aruba. “Zo heb ik in 2006 met het bezoek van koningin Beatrix meegemaakt dat de RVD de Nederlandse pers toeliet op bepaalde locaties en dat wij als Arubaanse pers buiten moesten blijven. Daar heb ik toen ook over geschreven.”

“Het valt me ook deze keer weer op dat de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst de Nederlandse pers voortrekt”, zegt Henriquez.

“We vinden dat dit niet had mogen gebeuren en we hebben geprobeerd om het recht te trekken”, zegt voorzitter Hoevertsz van de Arubaanse organisatie daarop. “We hebben erop gestaan dat als ergens twee Nederlandse persmensen naar binnen mochten, dan óók twee Arubanen mochten. Toen in de praktijk is gebleken dat het niet zo was, hebben we dat meteen opgemerkt bij de RVD.”

Rijksvoorlichtingsdienst ontkent verwijten

Caribisch Netwerk heeft ook vragen gesteld aan de Rijksvoorlichtingsdienst, die voor het koningshuis het bezoek en de Nederlandse pers begeleidt. Daarop zegt een woordvoerder in een korte verklaring dat de RVD ‘zich niet herkent’ in het verwijt dat sommige Nederlandse media voorgetrokken worden.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk