NTR | Leerorkest Aruba oefent met eigen ‘prinses’ Amalia

Voor de 9-jarige Amalia Hazel is de komst van haar koninklijke naamgenoot naar Aruba extra bijzonder. Samen met de andere kinderen in het Leerorkest van Aruba mag ze maandag op de eerste bezoekdag de kroonprinses muzikaal verwelkomen.

“Soms noemt mijn moeder me ook prinses.” Amalia is best nerveus voor de grote dag, vertelt ze op een oefenochtend. Normaal speelt ze de trompet, maar voor de koninklijke familie gaat ze zingen.

Het orkest bestaat ook nog eens uit leerlingen van de basisschool Prinses Amalia. Zoals de tienjarigen Maxi Willems en Shaira Kock die hopen dat de kroonprinses op ‘hun school’ komt. De Prinses Amalia-school ontstond uit de Reina Beatrix-school in Oranjestad toen deze te groot werd.

“Misschien dat ze dan ook een andere school kan vernoemen, net zoals dat het geval was met de Reina Beatrixschool”, zegt Shaira enthousiast.

Warm hart van koningin voor leerorkest

Juliette van Romondt is projectcoördinator van Leerorkest Aruba en vertelt waarom het ‘een bijzondere eer’ is. Koningin Maxima is erevoorzitter van het Stichting Méér Muziek in de Klas. Ze is nauw betrokken bij muziekeducatie en heeft meermaals steun gegeven aan het leerorkest.

“Ik weet dat zij een warm hart toedraagt aan alles wat met leerorkesten en muziek in de klas te maken heeft. Het feit dat wij als leerorkest op de Prinses Amalia bassischool optreden en ook een Amalia op school hebben, maakt het ook bijzonder.”

Welkomstlied ‘Bon Bini’

Speciaal voor het koninklijk bezoek is gekozen voor het lied ‘Bon Bini’, Papiaments voor welkom. Het lied heet oorspronkelijk ‘Wan Odi’ en is een Surinaams welkomstlied dat onderdeel is van het lesprogramma. Het is vertaald naar het Papiaments.

“We dachten gelijk, dit is het meest voor de hand liggende liedje dat we kunnen spelen voor het koninklijke echtpaar.”



Online muzieklessen

Van Romondt vertelt dat het Arubaanse leerorkest als enige ook online lessen geeft. “Bij de online lessen vinden we het belangrijk dat de cultuur van Aruba ook erin voorkomt.” De handleidingen komen uit Nederland en worden naar het Papiaments vertaald.

“Ook de liedjes vertalen we vaak naar het Papiaments zodat de kinderen ook weten wat ze zingen. We bezoeken ook culturele plekken op Aruba om die te betrekken in de liedjes.”

De online-lessen zijn zo succesvol dat ze ook vanuit Saba en Sint-Eustatius het verzoek kregen om er gebruik van te maken, nu ze daar ook met een leerorkest gaan starten. Deze worden daarom ook in het Engels ondertiteld.

“We hebben klas 2 en 3 al beschikbaar online en hopen klas 4 en 5 dit jaar online te kunnen zetten om dan vervolgens ook kleuters en de eerstejaars scholieren op heel Aruba van lessen te kunnen voorzien”, zegt Van Romondt

Uitwisseling met Nederlandse conservatoria

In maart is er een uitwisselingsproject met conservatoria in Nederland om kennis op te doen en stages te lopen om instrumenten zelf te kunnen repareren. Op het eiland is dat niet mogelijk.

Daarnaast wil het leerorkest in de toekomst meer Caribische muziek gaan ontwikkelen zoals carnavalsmuziek maar ook van Arubaanse muziekiconen onder wie Padu Lampe en Rufo Wever. “We willen een soort mini-documentaires maken met muziek erbij”, zegt Van Romondt.

Wat willen ze prinses Amalia laten zien?

Volgens de projectcoördinator is het mooi om aan de kroonprinses te laten zien hoe Aruba met muziek en eigen cultuur omgaat. Maar ook de samenwerking met de andere eilanden en Nederland.

”Ik denk dat dat juist heel belangrijk is, dat je je eigen identiteit behoudt maar dat je ook goed samenwerkt. Muziek is dan het instrument”, vindt Van Romondt.

Maxi wil dat prinses Amalia naar het strand gaat. “De zee, ja dat moet ze echt zien. Baby Beach is mijn favoriet, daar moet ze heen!”

Dat vindt ook de Arubaanse Amalia: “Arashi Beach met zonsondergang is heel erg mooi. Dat is iets wat ze niet mag missen.”

Meer muziek in het onderwijs Op Aruba speelt van oorsprong muziek een heel belangrijke rol in de cultuur. Op de scholen zijn de creatieve vakken zoals kunst en muziek echter achtergesteld. Het Leerorkest Aruba wil dat veranderen. In 2019 is begonnen met twee pilotscholen. Inmiddels zijn vijf basisscholen aangesloten met 450 scholieren die les krijgen. Het Arubaanse leerorkest wil graag uitbreiden maar het is niet gemakkelijk om muziekdocenten te krijgen. Ook zijn ze afhankelijk van donaties.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk