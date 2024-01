NTR | ‘Gelijkwaardigheid en inclusie essentieel voor zorg in de Cariben’

In de gezondheidszorg is gelijkwaardigheid geen vanzelfsprekendheid stelt Jamiu Busari. De kinderarts onderstreept het belang van toegankelijke zorg voor iedereen.

Als pleitbezorger voor diversiteit in de zorg, organiseerde Busari recentelijk het congres ‘Diversity, Equity and Inclusiveness’ op Aruba.

De kinderarts en universitair hoofddocent aan Maastricht University stelt dat er ongelijkheid is in de toegang tot goede zorg in de Cariben. Bij het opzetten van het initiatief Jump 18, dat Arubaanse kinderen met overgewicht en hun ouders helpt hun gezondheid te verbeteren, zag hij hoe kansen worden bepaald door de portemonnee. Dat heeft hem aan het nadenken gezet over gelijkwaardigheid in de zorg.

CODING

Busari is ook medeoprichter van Collectief voor Diversiteit en Inclusie in de Nederlandse Geneeskunde (CODING) en onderzoekt diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie in de zorg. Mensen in de Cariben zien ongelijkheid maar praten er niet openlijk over. Dat zie je ook in de zorg, zegt hij. Dat bracht hem op het idee om afgelopen maand het eerste congres ‘Diversity, Equity and Inclusiveness te organiseren gericht op het Caribische deel van het Koninkrijk.

(Tekst gaat door onder foto)

In de geneeskunde is diversiteit juist hard nodig en dat was ook het uitgangspunt van de verschillende presentaties tijdens het tweedaagse congres. Zo werd onder meer de gezondheidsverschillen en ongelijkheid tussen de landen in het Caribisch gebied besproken en hoe de koloniale geschiedenis nog steeds invloed heeft op de zorg.

“Er is nog steeds sprake van neokolonialisme op de eilanden en dat is een verontrustende situatie”, aldus Busari. Daarom moeten er gesprekken komen zodat mensen na gaan denken om het anders te doen, legt hij uit.

Taal

“Diversiteit begint met de taal bijvoorbeeld. Nederlands is een officiële taal op Aruba en dus ook in de zorg. De jongere generatie spreekt haar talen maar er zijn ook veel patiënten die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Dan is Papiamento een betere optie. Geen diversiteit betekent in dit geval een gebrek aan gelijkwaardigheid, omdat mensen die zich wél goed kunnen uiten in het Nederlands de beste zorg krijgen.”

Cultuur als leidraad

Zorg moet aansluiten op de vraag van de mensen op het eiland en daar liggen ook veel kansen voor lokale zorgprofessionals die de cultuur begrijpen, vindt hij. Door te luisteren naar de lokale gemeenschap en ze te betrekken kan er sprake zijn van passende zorg die divers, gelijkwaardig en inclusief is.

“Als we op Aruba en de andere eilanden een systeem kunnen opzetten om moeilijke gezondheidssituaties te voorkomen dan zou iedereen daar baat bij hebben. Maar daarvoor moeten we anders gaan denken. Dat was ook de reden om de conferentie te houden en het gesprek te voeren over gelijkwaardigheid”, zegt de kinderarts.

Vervolg

Na de succesvolle eerste editie is het de bedoeling dat het congres ook op andere eilanden georganiseerd. “Ik hoop dat hiermee de gesprekken voortgezet worden om verandering te brengen als collectief, het is een eigenlijk een oproep op onze menselijkheid”, aldus Busari.

“Het begint met bewustwording en mensen die bereid zijn te erkennen dat er verschillen zijn en dat er veel flexibiliteit medeleven en geduld nodig is om verandering te brengen, stelt hij. En dat is een eerste stap naar goede zorg in de Cariben.

Bron: NTR/CaribischNetwerk