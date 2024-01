ParadiseFM | ‘Het zou goed zijn voor ons eiland als Campo weer open gaat’

Nazorg was voor kankerpatiënten op Aruba tot voor kort nauwelijks mogelijk. Daar wil het team van het Cancer Care Center verandering in brengen nu het eerste cancer care centrum op Aruba is geopend.

“We richten ons op het verbeteren van de vitaliteit en de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten”, zegt caremanager Heidi Dijkhoff.

Concrete cijfers over kanker op Aruba zijn er (nog) niet. Volgens oncologen is de situatie vergelijkbaar met Nederland waar 1 op de 3 mensen kanker hebben en waar deze richting de 1 op de 2 gaat, vertelt Dijkhoff. Uit cijfers van de Directie Volksgezondheid (DVG) die dateren van 2020, sterven gemiddeld 151 mensen per jaar aan kanker en ziet de dienst sinds 2013 een stijging in sterfgevallen gerelateerd aan kanker.

Integrale behandeling

Als oedeemtherapeut ziet ook Dijkhoff veel kankerpatiënten op haar praktijk. “ Zo’n 80 procent van de mensen die ik zie zijn kankerpatiënten. De noodzaak van een integrale behandeling is hoog omdat er veel bij komt kijken als iemand gediagnosticeerd wordt met kanker”, stelt Dijkhoff. “Soms is het nodig om met een psycholoog te praten. Maar ook voeding speelt een belangrijke rol, vooral als je ziet dat de meeste mensen op Aruba niet gezond eten. Het is wetenschappelijk bewezen dat een gezonde leefstijl daar een positief effect op heeft”, zegt ze.

Het team dat integrale behandeling aanbiedt bestaat uit drie fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in oncologische revalidatie en oedeemtherapie. Daarnaast is er een klinisch psycholoog, een ergotherapeut die arbeidsdeskundige en stervensbegeleider is en een diëtist.

Onbegrip

Op het eiland is er veel onbegrip voor kankerpatiënten als het gaat om het herstelproces. Vaak kampen mensen met chronische vermoeidheid of aanhoudende pijn en kunnen zij niet meer fulltime werken. Bij de werkgever ontbreekt er begrip voor deze situatie en wordt men geacht hun werkzaamheden op te pakken. En ook thuis stuiten patiënten vaak op onbegrip.

“Mensen komen niet rond met hun arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-uitkering) of invaliditeitsuitkering en hierdoor lopen schulden op en kunnen ze zich deze zorg niet veroorloven. Dat is heel pijnlijk, vooral als je ziet dat in Nederland deze groep mensen sociaal- maatschappelijk opgevangen worden en ze hier in een gat vallen. Je kunt niet eens rondkomen, laat staan je een gezondere leefstijl veroorloven”, legt ze uit.

Begeleiding

Op dit moment wordt slechts oncologische fysiotherapie deels vergoed door de Algemene Ziektekosten verzekering (AZV) en wordt de klinisch psycholoog, de ergotherapeut en de diëtist niet vergoed. “Het herstelproces bij kankerpatiënten kan lang duren maar een grote groep van de bevolking kan deze kosten niet veroorloven. Daarom is het van belang dat dit volledig vergoed wordt. Ook voor palliatieve en/of terminale patiënten”, vindt Dijkhoff.

Volgens Luzina de Greef, die verschillende behandelingen heeft ondergaan waaronder een operatie, chemotherapie, bestraling en hormoontherapie heeft de begeleiding van het cancer care centrum, haar goed geholpen. “Ik heb kunnen ervaren dat de mate van fitheid voor, tijdens en na de behandelingen tegen borstkanker een enorm verschil maakt”, zegt ze.

Ook Melissa Tromp is blij met de begeleiding van het kankercentrum omdat het haar herstel heeft geholpen. “Dit centrum en zijn diensten zijn een bron van hoop en genezing voor iedereen die de uitdagende weg van kankerbehandeling en herstel bewandelt”, zegt ze.

Door de kennis en bewustwording te vergroten hoopt het cancer care centrum op een betere verbinding met de verwijzers op de eerste lijn en de tweede lijn, aldus Dijkhoff.

Bron: NTR/CaribischNetwerk