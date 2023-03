NTR | Arubaanse Elize helpt slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Bij het zien van de beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië, wilde de 8-jarige Elize eerst zelf in een vliegtuig stappen om daar te gaan helpen. Sinds februari zamelt ze statiegeldflessen in om een steentje bijdragen aan de noodhulp.

Meer dan 50.000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. “Mama liet me wat video’s zien en ik vond het sneu voor de mensen daar”, vertelt Elize. “Als dit op Aruba zou gebeuren dan zouden we ook graag willen dat andere mensen ons helpen. Ik vroeg aan mama hoe we kunnen helpen.”

“Ik moest haar uitleggen dat de situatie daar nog steeds heel gevaarlijk is. Daarnaast gaat het ook om een oorlogsgebied”, zegt Joally Nicolaas, de moeder van Elize.

Statiegeld inzamelen

Toen Elize en haar moeder drie jaar geleden terug naar Aruba verhuisden, bleven ze in contact met de familie Ozbay in Nijmegen. Elize maakte zich ook zorgen om haar Turkse vriend Mehki. Ze belt vaak met hem. Het idee om statiegeldflessen in te zamelen kwam dan ook van Mekhi, die in Nijmegen zo’n actie startte.

“Elize vroeg zich af of zijn familie in Turkije veilig was en ik kon haar geruststellen dat het goed gaat met zijn familie. Op Aruba krijg je ook statiegeld op lokale bierflessen, dus dat was iets dat we ook hier konden doen”, legt moeder Nicolaas uit.

“Als we voedsel sturen zou het lang duren voordat ze dat krijgen en ze hebben hulp nu nodig. Dit was de beste manier om ze te helpen.”

Meehelpen

Nu het carnavalsseizoen voorbij is, hoopt Nicolaas dat er mensen zijn mee willen helpen en het statiegeld willen doneren voor de mensen die het moeilijk hebben in het rampgebied.

Nicolaas plaatste namens Elize een oproep op Facebook. “Het gaat ons niet om de likes, we hopen met het bericht meer mensen te stimuleren om in actie te komen en mee te helpen.”

Hulp voor Syrië moeilijk

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty belemmeren de Syrische regering en ook gewapende oppositiegroepen de aangeboden noodhulp.

Tot nu toe blijft het onduidelijk in hoeverre het aankomt, legt Nicolaas uit. “Het is niet dat we er niet over hebben nagedacht, toen we de oproep plaatsten was alles richting Syrië nog gesloten, het is moeilijk om hulp daar te laten komen.

Doneren aan IHHNL

Op aanraden van de familie Ozbay gaan zij doneren naar het Internationale Humanitaire Hulporganisatie in Nederland (IHHNL). “Mensen kunnen op de sociale mediakanalen van de hulporganisatie volgen wat er met de donaties gebeurt.

“De aardbeving heeft delen van zowel Turkije en Syrië getroffen. Veel mensen uit Syrië zijn naar Turkije gevlucht. Dan helpen we ook mensen uit Syrië”, denkt Elize.

“Wat we inzamelen sturen we op en het is ook fijn, die transparantie. Mensen op Aruba kunnen bijvoorbeeld via Instagram alles volgen”, aldus Nicolaas.

Ophalen of inleveren

Intussen is een persoon al langs geweest om flessen bij hen af te leveren. Ook hebben ze een aantal afspraken gepland om flessen bij mensen thuis op te halen. “We zijn in gesprek met verschillende lokale restaurants en inmiddels hebben enkele restaurants al toezeggingen gedaan.”

Ook Zero Waste Aruba heeft toegezegd dat er flessen daar opgehaald kunnen worden. Nicolaas wacht nog het antwoord van de lokale bierbrouwerij Balashi af of ze mee willen helpen aan deze actie. Tevens heeft ze de school van Elize benaderd om te kijken of Elizes schoolvrienden ook kunnen meehelpen.

Mensen kunnen ook zelf een donatie doen aan de organisatie of de statiegeldflessen inleveren bij Pavillapark 50. Daarnaast gaat Elize samen met haar moeder ook flessen ophalen bij mensen thuis.

Hun actie loopt in totaal drie maanden, tot en met april, dan hopen ze een mooi bedrag te hebben om naar de hulporganisatie op te sturen. “We kijken eerst hoe dat nu gaat of we dat voor langere tijd gaan doen.”

‘Chikito cu curazon grandi’

“We zijn geen organisatie, het gaat om een meisje dat geïnspireerd werd door haar Turkse vriend en dit uit de grond van haar hart wilt doen”, zegt de moeder. “Chikito cu curazon grandi (klein maar met een groot hart), zoals we dat hier zeggen. Ik vind het ook belangrijk dat Elize inziet wat belangrijk is op de wereld.”

Nicolaas legt uit dat ze haar dochter de echte wereld wil laten zien, ‘de mooie maar ook de slechte dingen’. “Het is belangrijk dat ze ook weet dat ze een verschil kan maken. Als iedereen zo zou denken kan je nagaan hoeveel we met zijn allen zouden kunnen bereiken.”

En zo denkt de 8-jarige Elize ook. “Het maakt niet uit of je groot of klein bent, je kan altijd een verschil maken in de wereld. We helpen omdat dat het juiste is om te doen, hè?”

Bron: NTR/CaribischNetwerk